Luis Miguel pide audiencia privada

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Abogados de Luis Miguel pedirán a una Corte federal de Los Ángeles que impida el acceso del público a la audiencia del 11 de mayo, donde será interrogado sobre sus bienes y situación financiera.



El cantante está citado a comparecer ante la jueza Jean Rosenbluth, a una audiencia de examen de deudor, para aclarar la forma en que puede pagar el millón 43 mil dólares que debe a su ex asistente William Brockhaus desde 2016.



Kris Demirjian, abogado de Luis Miguel, pidió el 3 de mayo a los abogados de Brockhaus aceptar que de manera conjunta se solicite a la jueza cerrar la audiencia al público para proteger los derechos inalienables a la privacidad previstos en la Constitución de California.



“No estamos tratando de impedir que Luis Miguel conteste preguntas sobre sus finanzas, simplemente queremos cerrar la audiencia, al no existir un interés público relevante para que se difunda dicha información”, explicó Demirjian en un correo electrónico a su colega y contraparte Amy Mesiggian.



También destacó el nivel de atención de los medios de comunicación sobre el caso, como una razón para pedir a la jueza que no se abra la audiencia.



Cuando declaró en la demanda original de Brockhaus, que se tramitó en Nueva York, Luis Miguel dijo que desconocía cuál era su situación financiera.