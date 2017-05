Anuncia SNTE paro en escuelas de BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a la falta de pago a maestros interinos y la indemnización de más de 3 mil jubilaciones, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 37 realizarán hoy un paro de labores.



El coordinador de la sección 37 del SNTE en Tijuana, Antonio Pedro Santos, agregó que también encabezarán una manifestación en el Centro de Gobierno de la ciudad.



Añadió que el paro de labores y actos de manifestación se realizarán simultáneamente en Mexicali y en Ensenada, y que en el caso de Tijuana el lugar de concentración en el Palacio de Gobierno será desde las 8:00 horas.



“La indemnización por jubilación de más de 3 mil compañeros de todo el Estado y el pago de maestros interinos, quienes desde el pasado mes de septiembre no han recibido su dinero”, son las demandas, especificó.



Con relación de las escuelas afectadas, indicó que los maestros de la sección brindan clases en más de 450 planteles educativos de la ciudad.



Por su parte, la secretaria general de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, expresó que llegarán hasta las últimas consecuencias y no dudarán en emplear todos sus mecanismos de lucha con el fin de lograr una solución a lo que tanto aqueja a los docentes de Baja California.



"Era un momento al que no queríamos llegar, finalmente hemos estado sentados en una mesa negociando, pero no vemos que se trace una ruta constante del Gobierno del Estado que le pueda dar solución al tema de pensiones y jubilaciones", apuntó.



Los adeudos a los interinos suman por lo menos 25 millones de pesos correspondientes a un aguinaldo histórico de más de 3 mil 500 interinos que cubren liberados.