Transportistas desean funcione al 100% SITT

TIJUANA, Baja California(GH)

Hacen falta mesas de trabajo entre transportistas y autoridades para que el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) pueda funcionar en su totalidad.



Lo anterior fue declarado por el presidente del Frente Transportista de Tijuana, Gabriel Lemus Torres, ante las inconformidades que presentan 4 empresas al no estar incluidas en la Ruta Troncal.



“Creo que el presidente municipal debe de instruir al Secretario de Gobierno y a regidores para que haya reuniones con todos los transportistas para revisar con elementos sólidos porque no se integraron o como hacerle para que esto funcione”, expresó.



Actualmente 10 empresas conforman el SITT, mismas que dijo están abonándole para su funcionamiento por lo que hace falta comunicación, para escuchar las opiniones y trabajar con esos comentarios.



Agregó que existen fuertes daños en la economía del mismo, porque las estaciones están siendo vandalizadas.



“Se tiene que tomar en cuenta que hay 10 empresas en el proyecto, lo que se debe buscar es tratar de integrar a las otras 4, pero no decir que se puede caer o echar a la basura porque realmente es un proyecto millonario que Tijuana necesita”, manifestó.



Indicó que la Ruta Troncal beneficia a la población al respetar al usuario y las tarifas mientras que el chófer goza de un sueldo fijo con prestaciones.

Por otra parte, Lemus Torres dijo apoyar las manifestaciones de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), ante los abusos por el alza en la tarifa no oficial.



“Es inevitable el ajuste a las tarifas, pero se pudieran haber evitado todas estas situaciones con un ajuste emergente; afortunadamente el presidente municipal ya manifestó que antes de que concluya el mes de abril ya estaría solucionado esa situación”, resaltó.