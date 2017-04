Canalización favorecería a Villa Haitiana

TIJUANA, Baja California(GH)

La canalización del cañón de los Alacranes es lo que hace falta para que se considere un lugar habitable, declaró Gustavo Banda Aceves, pastor de la iglesia Embajadores de Jesús.



Cerca a este templo se inició la construcción de la Villa Haitiana o Little Haiti, acentamiento que le daría hogar a más de 200 migrantes de origen haitiano que se albergan en el templo y que tienen interés en establecerse en esta ciudad.



“Lo que el presidente nos dijo, y que es una preocupación válida que compartimos con él, es la canalización de esta zona. Él nos pidió que buscáramos otro predio para construir, pero los colonos de la cuenca merecen atención”, expresó.



El proyecto arrancó en el mes de febrero logrando la edificación de tres de las 100 casas que conformarían su primera fase, a raíz de que las autoridades clasificaron la zona como de alto riesgo los coordinadores tuvieron que suspenderlo.



Banda manifestó que la iniciativa surgió cuando las familias albergadas en el templo cumplieron sus primeros cuatro meses en Tijuana, sin esperanzas de obtener un asilo humanitario por parte de Estados Unidos.

Son familias enteras las que habitan este albergue emergente, que hasta la fecha se ha caracterizado por ser el único que no les ha puesto una fecha límite de egreso a los haitianos, en otro albergues se les ha dado el 19 mayo como fecha de salida.



Indicó que los migrantes que están bajo su cuidado no cuentan con la regularización de su situación migratoria, por lo que la mayoría se ha acomodado en trabajos informales para ayudar al templo con sus necesidades básicas.