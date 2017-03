Transporte masivo desconoce acuerdos

ENSENADA, Baja California(GH)

La Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (Utime) desconoció los acuerdos que Raúl Carrillo Espinoza, presidente de la Unión Estatal de Transportistas de Baja California hizo con el Cabildo respecto al aumento del transporte.



Heriberto López López, presidente de la Sociedad Cooperativa Rojo y Blanco, indicó que la Utime está integrada por cinco empresas de transporte masivo que brindan servicio local, un gremio de taxis y los transportistas de San Quintín.



“Desconozco el posicionamiento que da este señor y desconozco también el liderazgo de parte de él ante la empresa de masivo aquí en Ensenada; se me hizo extraño que él estuviera llevando las negociaciones”, señaló.



López López dijo que este tipo de declaraciones solo logran confundir a la ciudadanía, a los socios, a las autoridades y a los medios de comunicación.



No hay aumento paulatino

El presidente de la Utime, Armando Gutiérrez Guerra, indicó que dentro de los acuerdos que se habían establecido para cuando se autorizara el aumento a la tarifa no estaba el incremento de peso por peso.



“Los aumentos e incrementos no vinieron paulatinos, el 1 de enero un 20% de incremento nos representó 400 pesos más de combustible por unidad diaria”, señaló.



Gutiérrez Guerra dijo además que hacerlo de manera escalonada no soluciona el problema, ya que no logra revertir la situación económica por la que atraviesa el transporte.



Agregó que desde hace meses han estado trabajando el tema con los regidores y el presidente municipal Marco Novelo Osuna; sin embargo la última mesa de trabajo fue cuando se votó en contra del aumento en una sesión de Cabildo.



En algún momento, mencionó, se volverán a reunir con las autoridades, ya que la situación que viven es un problema que está generando colapso en el transporte.



“El peor escenario es que llegue un porcentaje más grande de unidades a estar paralizadas y que empiece a paralizarse la ciudad”, finalizó.



De acuerdo con los representantes de los transportistas, el último aumento a la tarifa al transporte público se realizó cuando el diésel tenía un costo de 9.57 pesos por litro; actualmente el litro de combustible cuesta 80.56% más, es decir, 17.28 pesos.