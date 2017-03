Obra ensalza grandezas de México

TIJUANA, Baja California(GH)

Uno de los temas más sensibles para los mexicanos es puesto en escena por cuatro renombrados actores, “Made in México” ilustra el dilema de la migración a Estados Unidos para conseguir el “sueño americano”, así como el amor que se tiene a la tierra donde nacimos.



Los actores que participan en esta obra, la cual ha causando mucha expectativa, son Juan Ferrara, María Rojo, Laura Flores, así como Alejandro Suárez, quienes se complementan para ofrecer una excelente presentación, esta ocasión en el Teatro del Cecut.



El dilema es que la pareja, conformada por María Rojo y Alejandro Suárez, quienes viven en México, han tenido varias desilusiones por problemas económicos y por la falta de oportunidades.



Pero un día llegan de Estados Unidos Laura Flores y Juan Ferrara, familiares de la primera pareja, quienes deciden verlos para cenar ya que han pasado 30 años desde que se fueron al país del Norte.



Después de recordar los viejos tiempos, de liberar sentimientos guardados por muchos años, Laura Flores, hermana de Alejandro Suárez, anuncia que le tiene un trabajo a su hermano en Estados Unidos y entonces toda su familia se puede ir con él.



Alejandro Suárez se encuentra feliz porque finalmente podrá ir a Estados Unidos, sin embargo, es confrontado por su esposa, María Rojo, porque nunca lo consultó con ella, ni con su hija.



Al final María Rojo deja ver que el irse de México a Estados Unidos no asegura obtener la felicidad, tu tierra es donde tu corazón late y se desarrolla, no importa la situación en la que se encuentra uno.



Incluso se destaca a la unidad que existe en nuestro México a pesar de las adversidades, que quienes se quedan tienen una enorme responsabilidad de mantener viva la esencia del País para las demás generaciones.



La mayor parte de la obra es muy divertida, gracias a la actuación de Alejandro Suárez, sin embargo, los momentos dramáticos son muy potentes debido a Juan Ferrara, Laura Flores y María Rojo.



Los asistentes estuvieron expectantes toda la obra, fueron cautivados por las actuaciones y es ahí donde se muestra el éxito de la obra, pues Tijuana conoce del tema, y mucho.



