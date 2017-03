Apoyará CCE instalación de Constellation Brands

TIJUANA, Baja California(GH)

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana apoyará a su organismo homólogo en Mexicali para que la empresa Constellation Brands sí se instale.



“No sería muy bueno para Baja California y el país que Constellation se retire por una falsa información de que es por falta de agua”, declaró el presidente electo del CCE Tijuana, Kurt Honold Morales.



Refirió que le solicitó al consejo del CCE Tijuana votar para saber si estaban de acuerdo en apoyar al CCE de Mexicali.



El 27 de febrero el Cabildo del Ayuntamiento de Mexicali aprobó de manera unánime suspender temporalmente la construcción y desarrollo de la cervecería.



“Que sí veamos y tengamos la información de lo que a la gente le preocupa que tiene que ver con el consumo del agua que requiere una industria como la cervecera, pero que debemos darle al inversionista certidumbre cuando promovemos nuestra región”, agregó Humberto Jaramillo Rodríguez, presidente del CCE.



Afirmó que el caso resulta lesivo no solo para la empresa, sino al prestigio del Estado.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, coincidió en la preocupación que representa.



“Si se cancelara el proyecto hay una cláusulas muy importantes que tendríamos que pagar como Gobierno del Estado a esta empresa por retirarse, dinero que no tenemos”, manifestó.



El líder empresarial sostuvo que hay agua suficiente para abastecer el proyecto, que el tema se ha tornado político.



“Nos unimos como sector empresarial, al sector empresarial de Mexicali, para que no sea el Gobernador quien esté defendiendo el proyecto porque no queremos que se convierta en un tema político”, apuntó.