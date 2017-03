Desalojan 8 casas hogar por incumplir normas en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de ocho orfanatos fueron desalojados por autoridades de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia en Baja California, por no cumplir con los requerimientos que contemplan la seguridad para los menores.



La procuradora Consuelo Luna Pineda precisó que en estas casas había un poco más de 200 niños, los cuales fueron reubicados en casas hogares con licencia de operación o regresados a sus familias.



Algunas de las casas hogar están en proceso para obtener los recursos con los cuales rehabilitar las instalaciones y poder volver a operar, explicó Luna; otras se dieron por vencidas y optaron por abandonar el servicio de orfanato.



“Desde que se inició el proceso ya se desalojaron ocho casas hogar en todo el estado, dos son de Mexicali, hemos reubicado a los menores de edad que se encontraban en las organizaciones”, afirmó la funcionaria.



Algunas de ellas fueron clausuradas por irregularidades en la operación, otras porque consideraban que en ese momento no tenían las condiciones seguras para poder brindar alojamiento a los menores de edad.



“Consideramos necesario desalojar para que pudieran trabajar en las adecuaciones sin la presencia de niñas o niños durante las remodelaciones”, mencionó la procuradora Luna.



Hasta la fecha identificaron dos centros que decidieron no continuar operando, uno de ellos cambió de giro, de orfanato a comedor comunitario, la otra lo hizo porque definitivamente no era su deseo continuar bajo las nuevas regularizaciones.



Un poco más de 200 niños eran los que albergaban estos centros de asistencia social, la mayoría habían ingresado a petición de sus padres, por lo que fueron retornados a sus hogares.



“Se les hizo alguna sugerencia en dado caso de que los padres tuvieran alguna necesidad de buscar alojamiento para sus hijos en otras casas hogares, en las que sí cuentan con la licencia de operación o que están en proceso de obtenerla en fechas próximas”, dijo.



Agregó que en Baja California 20 casas hogar lograron cumplir con los requerimientos para tener su licencia, están trabajando de cerca con los centros asistenciales para ver el cumplimiento de los requisitos.



Actualmente hay 90 casas en el estado que tienen más de ocho requisitos cumplidos para obtener la licencia, precisó la procuradora de la defensa para el menor y la familia.



Justificó que las que tienen rezago en los requisitos, se debe a cuestiones legales, en cuanto a la acreditación del predio en el que se encuentra ubicada y deriva en la dificultad para obtener el permiso de uso de suelo.



La dependencia ha tenido acercamiento con los municipios para ver como pueden favorecer la regularización de las casas hogar, y que no sea un impedimento el que se encuentre en proceso un juicio de prescripción positiva, declaró.