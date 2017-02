Mantienen campamento afuera de Gobierno del Estado

ENSENADA, Baja California(GH)

Un grupo de ciudadanos mantiene un campamento desde hace más de dos semanas afuera de las oficinas de Gobierno del Estado, para mostrar su apoyo a los manifestantes de Mexicali y mostrar su rechazo al decreto 57 que fue aprobado por el Congreso del Estado en diciembre del año pasado.



Los manifestantes iniciaron su guardia el 25 de enero, luego de haber tomado las oficinas por unas horas y haber dialogado con el subsecretario de gobierno en Ensenada, Pablo Alejo, con quien no lograron ningún acuerdo,



No obstante, el grupo de aproximadamente cinco personas que permanece ahí, no han vuelto a tomar las oficinas y la actividad del centro de gobierno continúa con regularidad.



Los manifestantes han colocado casas de campaña y durante el día informan a la población sobre las repercusiones de dicho decreto, el cual argumentan que pretende entregar a tres empresas particulares, la explotación, distribución y venta del agua potable en el Estado.