Canacintra exige mayor coordinación policiaca

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante los crímenes de bajo y alto impacto que se han venido cometiendo durante los últimos meses, es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen de manera real y efectiva para evitar que las cosas empeoren, consideró Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de la Cámara Nacional de la industria de la Transformación en Ensenada (Canacintra).



Ante crímenes como el del abogado Jaime Xicotencalt Palafox Toscano, el del empresario Alejandro Sánchez Del Palacio, entre muchos otros que han despertado la preocupación social, puntualizó, es necesario su urgente esclarecimiento, el castigo a los responsables y la prevención para evitar un retroceso al clima de violencia que vivió la entidad apenas hace unos 6 u 8 años.



“Necesitamos ver que el gobernador, los presidentes municipales y funcionarios federales del área de seguridad pública y las fuerzas armadas se reúnan entre ellos para establecer una estrategia efectiva de combate al crimen y regrese la tranquilidad a la población”, manifestó.



El empresario consideró que de nada sirve que la Gendarmería Nacional, la Federal de Caminos, Policía Federal Ministerial, Estatal Preventiva, las corporaciones municipales, ministeriales del Estado, Armada de México y el Ejército, hagan presencia en diversos puntos de la entidad y el municipio, si no están coordinados en torno a una estrategia de prevención e investigación de delitos, cada uno según su competencia.



Cortés Ríos, señaló que hay aspectos básicos que se deben atender urgentemente en las labores de prevención, como la unificación en la operación de las cámaras de video a cargo Centro de Operación Policiaca (COP) del Gobierno Municipal y las del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



“Es un desperdicio de recursos que haya dos redes de cámaras y sus respectivos centros de monitoreo y ninguno de los dos funciona al 100% de su capacidad, principalmente porque muchas de esas cámaras están descompuestas o les falta mantenimiento”, apuntó.



El Presidente de Canacintra dijo que se han dado casos de asaltos y asesinatos que se cometen a unos metros de distancia de las cámaras, pero al iniciar las investigaciones resulta que no funcionan.



“Hay acciones muy sencillas de implementa, como el establecimiento de casetas o puntos de revisión en todas las entradas y salidas de la ciudad que no pasan de 5 o 6, para evitar que los delincuentes salgan del casco urbano cuando cometen sus fechorías”, comentó.



Asimismo,un mejor aprovechamiento de los recursos del Fondo Federal de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), para la adquisición de equipo y el uso de tecnologías como los drones de uso profesional y la geolocalización.



El empresario aseguró que los industriales están dispuestos a colaborar con las autoridades en las medidas que se tomen para mejorar la seguridad pública, pero debe haber comunicación y acercamiento para ver de qué manera pueden contribuir.



“Exigimos que todos los crímenes que se han cometido dentro del municipio sean investigados hasta sus últimas consecuencias y los culpables castigados conforme a la Ley, sin importar si las víctimas sean personas conocidas o no”, expresó.



Finalmente subrayó que la percepción de seguridad es indispensable para el desarrollo económico y el ejercicio de la libre empresa, por ello y por la tranquilidad de la sociedad, el gobierno en su conjunto debe actuar con rapidez para evitar que la violencia se salga de su control, como ocurre en otras ciudades del país.