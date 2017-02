Coparmex Tijuana exige mayor coordinación de autoridades

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras los hechos violentos registrados en Tijuana durante el inicio de año, el Centro Empresarial de Tijuana externó su preocupación e hizo un llamado a las autoridades para que tomen a tiempo las decisiones pertinentes que eviten el empeoramiento de esta situación.



El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres, señaló que pareciera que entre tantos temas, nuestras autoridades han dejado a un lado el tema de la inseguridad, por lo que urgió a conocer cuál será la estrategia y cómo se dará la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para evitar que 2017 se convierta en el año con más violencia y homicidios en la ciudad.



“Cerramos 2016 con 909 crímenes y según cifras de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, en enero de este 2017 se cometieron 103 asesinatos. Esto es muy grave y debemos ponerle la atención requerida, las cifras nos dejan ver claramente que no se está actuando con la firmeza y seriedad que se requiere”, señaló.



Comentó que las cifras dejan ver claramente que no se está actuando con la firmeza y seriedad que se requiere, por lo que instó tanto al Gobernador del Estado como al Presidente Municipal de Tijuana para que entiendan que la inseguridad no es un problema menor, que no se puede perder de vista y mucho menos ignorarlo.



Fimbres Hernández afirmó que como ciudadanos y sector empresarial, seguirán señalando las veces que sean necesarias la ausencia de una estrategia efectiva por parte de las autoridades para así evitar que estos hechos sigan lastimando el tejido social e inhiban la inversión.



“Necesitamos que se garantice el Estado de Derecho, la seguridad y la tranquilidad de todos los bajacalifornianos. Recordemos que la casa siempre debe ir primero, no dejemos que se desvíe nuestra atención de las problemáticas regionales y locales”, finalizó Fimbres Hernández.