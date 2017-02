Advierten presencia de mosco del zika

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que se detectara el primer caso de transmisión local del virus zika en un hombre de 25 años, el jefe de la jurisdicción sanitaria de Ensenada, José Antonio García Rivera, informó que se colocaron ovitrampas y más del 70% salieron positivas con presencia de Aedes Aegypty, mosco transmisor de la enfermedad.



“Las ovitrampas son recipientes con agua limpia, ya que el mosco se desarrolla solamente en agua estancada limpia, los recipientes tienen una especie de algodón que capta los huevecillos”, explicó.



El funcionario mencionó que se colocaron en la colonia Peñitas, Maneadero, Cañon Buena Vista, Popular 89 y en La Misión, entre otras zonas, con el fin de llevar a cabo acciones preventivas.



“El 70% salieron positivas, es decir más de 200 trampas, lo que quiere decir que el mosco se anda regando por todos lados, es un mosco de casa, hay gente que tiene floreros y no les cambia el agua y ahí es donde hemos encontrado huevecillos, aunque el mosco no esté infectado la amenaza ahí está”, señaló.



García Rivera recordó que desde hace más de un año se inició la campaña de “Lava, tapa, voltea y tira”, con el propósito de generar menos posibilidades de concentrar agua limpia que propiciara el desarrollo del mosco.



“Ya hay una alerta pero no debe causar pánico, debe causar mayor atención en las medidas preventivas, el zika es una enfermedad que se puede extender si no le ponemos atención, regularmente no genera un desarrollo mortal para el paciente pero sí pueden quedar con secuelas por dolores articulares o dolores musculares”, declaró.



El médico enfatizó que es muy importante que la gente mantenga sus patios limpios sin que haya recipientes o llantas donde el agua de lluvia se quede estancada.



“Una persona que tenga cualquier enfermedad febril, dolores articulares, dolor de cabeza, exantema o granitos en el cuerpo, incluyendo irritación conjuntival, tiene que acudir al centro de salud para saber si no es dengue, zika o chikungunya”, apuntó.



Asimismo, refirió que está confirmado que una persona embarazada que contraiga la enfermedad del zika, puede tener relación con la microcefalia, es decir, que el bebé nace con la cabeza pequeña.



“En donde encontramos la positividad del mosco se han ejercido acciones de nebulización y de fumigación concentradas, el Gobierno del Estado ha podido proveer de los insumos necesarios para que no nos falte nada, de hecho nos acaban de dar vehículos nuevos y contrataciones, tenemos brigadistas que están en la calle”, comentó.



Caso autóctono

En relación al caso del joven infectado en la colonia Peñitas, informó que se declaró como un caso autóctono, es decir, que se desarrolló en la ciudad.



“Un caso importado es cuando la persona viaja a otro lugar, llega y la enfermedad se desarrolla aquí dentro del periodo de incubación, en este caso no se suscitó así, la persona no había viajado, ni había tenido contactos donde hay casos positivos”, detalló.



El jefe de la jurisdicción sanitaria dijo que una vez que se detectó el caso positivo en el laboratorio, se realizaron acciones de atención al paciente con el propósito de darle tratamiento sintomático.



“Buscamos otros casos sospechosos o que se le parezcan, sobre todo las personas que estuvieron con él, no hemos encontrado otros casos, pero la Secretaría impone un cerco con el fin de identificar casos y generar la identificación del mosco, siendo el primer caso y registrarlo como autóctono nos obliga a ejercer medidas de prevención”, subrayó.



Recomendaciones

-Mantener patios limpios sin que haya recipientes o llantas donde el agua pueda quedar estancada.

-Tapar tinacos

-Personas que presenten síntomas como fiebre, dolores articulares, dolor de cabeza, exantema o granitos en el cuerpo e irritación conjuntival, deberán acudir inmediatamente a su centro de salud.