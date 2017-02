Empresa sin sanción por delito ambiental

TIJUANA, Baja California(GH)

Una empresa que presuntamente emitía una gran capa de aserrín fino, la cual afectaba a sus propios empleados y empresas vecinas, quedó libre de cualquier sanción por falta de pruebas.



Así fue la resolución de la jueza de control que llevó el caso de la empresa señalada, la cual se ubica en la colonia Nueva Tijuana.



Los representantes del Ministerio Público informaron que la empresa emite una gran nube de madera fina, por lo que ha habido quejas ciudadanas así como de algunos empleados.



Señalaron que esa capa ha provocado afectaciones en su salud, por lo que al realizar una inspección encontraron que la empresa no cuenta con las medidas necesarias para evitar que las partículas salgan de una manera directa y por ello la clausuraron.



Por ello buscaron vincular a proceso a los responsables del lugar por delitos contra el medio ambiente, por permitir despedir en la atmósfera polvos contaminantes.



El abogado defensor de la empresa señaló que habían realizado los trámites necesarios para continuar trabajando, sin embargo, los representantes del Ministerio Público indicaron que el permiso era para que actualizaran sus medidas de seguridad.



La jueza de control, después de un largo receso, determinó que no se habían presentado pruebas suficientes y por ello no se llevó a cabo la vinculación.