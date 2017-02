Consideran atípico asesinato de Memffis

TIJUANA, Baja California(GH)

El homicidio de Memffis Marroquín es atípico por los resultados arrojados por la necropsia, apuntó el subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, José María González.



El martes se confirmó que el cuerpo encontrado el viernes 3 de enero en un lote baldío en la calle Francisco Villa de la colonia Jardines de las Cruces correspondía al de la pequeña de 10 años, la cual se encontraba desaparecida desde el 14 de noviembre de 2016.



La identidad del cuerpo se logró gracias a las pruebas de sangre proporcionadas por su padre.



Según el subprocurador de Investigaciones Especiales, Memffis fue víctima de homicidio y la causa de muerte fue anoxemia por sofocación.



Sin embargo, la muerte fue atípica porque el cuerpo no presentó otras huellas de violencia y, pese a que se encontraba desnudo, no tenía signos de violación sexual.



Las pruebas definieron que la pequeña fue asesinada el día que desapareció.



“De acuerdo a lo que tenemos hasta ahorita hablan de ocho semanas, es un aproximado por el estado del hallazgo del cuerpo”.



Añadió que en primera instancia se pensaba que los resultados de la necropsia estarían listos en un tiempo más prolongado porque la madre se negó a hacerse la prueba sanguínea.



“Quizá por negarse de encontrar a su hija privada de la vida, ella se negó y nos manifestó que había un juicio de paternidad”.



Problemas emocionales

José María González apuntó que a Memffis le gustaba escribir cartas y, entre sus pertenencias, se encontraron algunas en las que plasmaba la falta de una familia completa.



“Exponía la falta de un núcleo familiar, no fue una despedida, fue una especie de dejar constancia la necesidad de tener una familia”, dijo.



Lamentan deceso



La presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado, Brenda Ruacho de Vega, lamentó el homicidio de la menor Memffis Marroquín de León de 10 años, por lo que pidió se investigue el caso y los responsables sean castigados.



“Es un caso muy lamentable, espero que las averiguaciones den con los responsables y que caiga todo el peso de la ley a quien resulte responsable del acto”, manifestó.



Glenn Sánchez