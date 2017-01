Empresarios piden revocar la Ley del Agua

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a que no se pidió la opinión de la iniciativa privada para la creación de la Ley del Agua, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Ensenada, (CCEE), Marco Antonio Coronado Valenzuela, dijo estar en contra y pidió al Congreso del Estado la revocación de la misma.



“Estamos en contra de la forma en que la ley fue presentada y aprobada por nuestros diputados estatales, les exigimos que representen realmente los intereses de los ciudadanos de Baja California, nos sorprendió que fuera tan expedita, por lo que estamos solicitando una revocación o modificación, debido a que no fue concensuada”, expresó.



El líder empresarial mencionó que adicionalmente hablará con los coordinadores de los diferentes partidos políticos en el Congreso del Estado para solicitarles que presentan una controversia contra esta ley para que sea revocada.



Por su parte, el Presidente de Coparmex Ensenada, Jorge Nava Jiménez, comentó que luego de haber analizado a fondo la ley del agua, tienen varias observaciones respecto a los consejos de administración de los organismos metropolitanos.



“Los encontramos poco eficientes y poco transparentes en su ejercicio, consideramos que la ley del agua estatal no es viable tal como la ha presentado el ejecutivo”, argumentó.



EL Presidente del CCEE, señaló que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) aún no ha explicado cuál es el argumento para haber determinado un incremento del 20% en la tarifa del agua.



“Queremos que nos demuestren los gastos de operación, pedimos que optimicen las acciones de gobierno para que obtengamos ahorros, es un reclamo en este tema y en otros como la gasolina, el emplacamiento y el predial, entre otros”, declaró.