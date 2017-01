Canacope anticipa cierre de negocios por alza de gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la afectación por el desabasto de combustible y el alza en los precios del mismo, así como el incremento a la luz y la pérdida del peso frente al dólar, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Tijuana, anticipa el cierre de pequeños negocios en la ciudad.



El presidente del organismo, Heriberto Villalobos Rentería manifestó su preocupación por la ola de afectaciones que generarán un cierre masivo de comercios, situación que se podría dar a partir del primer trimestre del presente año.



Lo anterior, debido a que los precios de la energía eléctrica y el combustible reducen considerablemente la competitividad de los más de 2 mil pequeños negocios agremiados a la Canacope que en su mayoría son tiendas de abarrotes.



Para evitar el cierre de pequeños comercios y la afectación de todos los sectores productivos, señaló que las autoridades deben replantear los precios del combustible y adoptar esquemas de austeridad para re direccionar los recursos hacia las áreas que más lo requieran.



En ese sentido, Villalobos Rentería destacó que Canacope Tijuana coincidió con el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana al reprobar el alza a las gasolinas, pues no responde a precios internacionales, ni se genera a través de una libre oferta.



También se sumó a la exigencia de que el precio de las gasolinas se fije de acuerdo a lo que marca la Constitución Política del país, por medio de los legisladores y no de organismos como la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de Hacienda.



“Exhortamos a las autoridades a que hagan un uso transparente de los recursos públicos, y a implementar medidas de austeridad y racionalidad del gasto en las áreas que más afectan a la sociedad, como son los bonos y liquidaciones discrecionales, Aguinaldos superiores a los estipulados para trabajadores que no están en gobierno y Dietas a ex presidentes”, expresó.



Asimismo, el presidente de Canacope Tijuana solicitó a las autoridades el garantizar la proveeduría de gas, gasolina y diesel para evitar el desabasto en la región; y aplicar la ley para evitar el cierre de carreteras que impidan el libre tránsito de personas y mercancías.



Aseguró que es necesario reducir el financiamiento a partidos políticos, la Reducción del número de Diputados, Senadores, Regidores y la eliminación del acceso a una curul del Congreso por la vía plurinominal.



“En general, se deben disminuir los salarios de la alta burocracia federal, estatal, municipal, ministros, jueces, y todo aquello que no respondan a la realidad económica y social que actualmente vivimos”, concluyó.