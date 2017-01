Streep y Trump intercambian críticas en medio de los Globos

BEVERLY HILLS, California (AP)

El discurso de aceptación de Meryl Streep tras recibir un premio a la trayectoria en los Globos de Oro terminó siendo la andanada inicial de una guerra de palabras con el presidente electo Donald Trump.La actriz nunca mencionó el nombre de Trump, pero su blanco fue claro cuando expresó enfáticamente que una actuación del año pasado que la había dejado anonadada provino de la campaña presidencial.Un incidente, refirió, en el que "la persona que pedía sentarse en el puesto más respetado de nuestro país" imitó a un reportero con discapacidades del New York Times "Como que se me rompió el corazón cuando vi eso", expresó Streep."Todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no fue en una película, fue en la vida real".Streep dijo que "cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos".Trump respondió esta mañana en una serie de tuits en los que llamó a Streep "una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood" y "un títere de Hillary que perdió de manera aplastante". También se defendió de alegatos de que se había burlado del reportero del Times Serge Kovaleski.Los comentarios de Streep sobre Trump también generaron reacciones negativas entre conservadores en las redes sociales, incluyendo de la hija del senador John McCain, Meghan McCain, una presentadora de Fox News que ha criticado a Trump."Este discurso de Meryl Streep es la razón por la cual Trump ganó. Y si la gente en Hollywood no empieza a reconocer por qué y cómo, ayudarán a que sea reelegido", tuiteó McCain.Streep usó los Globos de Oro, que son otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, para resaltar la diversidad de origen de varios de sus colegas y defender a periodistas.Apuntó que Hollywood es un lugar que ha sido denigrado pero que en realidad es una comunidad llena de gente de otros lugares unida en la misión de mostrar a personas diferentes y hacer que el público sienta lo que ellos sienten."Hollywood está reptando con afuerinos y extranjeros, y si los echamos a todos no tendremos más nada que ver que futbol americano y artes marciales, que no son artes", dijo.Streep llamó a un periodismo sólido y exhortó a apoyar a la Comisión para la Protección de los Periodistas.Además de haber apoyado a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, la actriz ha estado alineada con el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama El presidente la elogió (y admitió que estaba chiflado por ella) cuando le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en el 2014, el mayor reconocimiento a un civil en la nación. Streep también viajó con la señora Obama como parte de la iniciativa Let Girls Learn (Permitan a las Niñas Aprender) de la primera dama y estuvo entre las celebridades de primera línea que asistieron a la fiesta de despedida de los Obama el viernes en la Casa Blanca.Aunque Streep fue reconocida el domingo con el Premio Cecil B. DeMille y ha sido nominada en 48 ocasiones a los premios Oscar y Globos de Oro, su carrera se mantiene vigente. Este año estaba postulada por su interpretación de una mala cantante de ópera en "Florence Foster Jenkins".Mencionó a Carrie Fisher, quien murió justo después de Navidad, y cómo la actriz y escritora alentó a otros a que "tomen su corazón partido y conviértanlo en arte".Streep fue presentada por su colega Viola Davis, quien dijo que mientras trabajaban juntas en una película su esposo la empujó todos los días a decirle a Streep cuánto significaba la actriz para ella.Entonces fue demasiado tímida para hacerlo, pero no el domingo."Me enorgulleces como artista", le dijo Davis en el escenario. "Me haces sentir que lo que tengo — mi cuerpo, mi cara, mi edad — es suficiente".