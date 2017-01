Por 'gasolinazo' toman otra vez El Chaparral

TIJUANA, Baja California(GH)

¡México te amamos¡ !La lucha sigue!



Por segundo día consecutivo cientos de ciudadanos se manifestaron en Tijuana en contra del incremento del precio de la gasolina.



Al igual que el sábado, ayer la movilización culminó en las instalaciones de la garita El Chaparral para permitir el paso libre de los automovilistas que ingresaban al País.



Desde las 10:00 horas manifestantes comenzaron a concentrarse en la glorieta Independencia, mejor conocida como “Las Tijeras” y el Reloj Monumental de la avenida Revolución, estos últimos caminaron hasta “Las Tijeras”.



Cuando los dos contingentes se unieron sumaban más de 500 personas, quienes avanzaron por el bulevar Paseo de los Héroes hasta El Chaparral mientras gritaban “Fuera Peña”, “¡Si apoyas toca el claxon!”.



Los automovilistas manifestaban su apoyo tocando el claxon, aplaudían o grababan la manifestación en contra del gasolinazo, algunos con placas de Estados Unidos y otros con placas de Baja California.



Incluso algunas personas al cruzar a Tijuana decidieron estacionar sus carros en las instalaciones de la garita El Chaparral y sumarse a movimiento.



En la manifestación participaron niños, jóvenes y adultos, unidos, dijeron, porque están cansados de la política mexicana.



"Vamos a seguir en la lucha hasta que el Gobierno federal nos haga caso y el Gobierno federal quiera hacer que el Congreso genere leyes justas, impuestos justos para el pueblo mexicano", declaró Abraham, uno de los manifestantes.



"La gente está cansada, todas las personas van solas, no en grupo, es gente que quiere apoyar a su nación, es gente que quiere recuperar un salario digno, precios justos, impuestos justos", agregó.



Además de la bandera de México de color blanco y negro, y al revés, las personas portaban cartulinas, lonas y mantas, y un ciudadano que cruzaba de San Diego a Tijuana pintó en su carro la palabra “únete” para invitar a más a sumarse.



“México despierta, lucha”, “Fuera EPN”, “Ya basta”, “No al gasolinazo”, y “La lucha es de todos”, fueron algunas de las frases de descontento que se leyeron.



Durante el paso libre se pudo observar el cruce de donaciones de la campaña denominada “Pequeño Jesús” a través de la cual una asociación religiosa entrega juguetes a niños de escasos recursos de la entidad.



La manifestación en el Chaparral inició minutos antes de las 13:00 horas y se extendió a lo largo de la tarde sin obstruir el cruce.



El personal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dependencia a cargo de la garita, no interfirieron en la manifestación y no hubo presencia policía, sólo la necesaria para organizar el tránsito durante el recorrido del contingente.



Los manifestantes coordinaron el tránsito en la garita mientras gritaban que había paso libre. Cabe señalar que al ingresar a México el SAT puede enviar a los autos a revisión y en caso de cruzar compras por un monto mayor al permitido, 300 dólares por persona, deben pagar impuestos.



Las movilizaciones fueron convocadas por ciudadanos a través de las redes sociales.



Al igual que el día anterior, las autoridades estadounidenses desviaron el cruce fronterizo de San Ysidro a Otay Mesa, por lo que los automovilistas que viajaban sobre las carreteras 5 y 805 hacia México, fueron redirigidos al 905 en dirección a la garita internacional de Otay.



En números

2

Contingentes distintos de manifestantes se reunieron en el monumento a ‘las tijeras’ en Zona Río



500

personas sumaban al menos los grupos combinados de personas inconformes por el Gasolinazo



10:00

Horas se empezaron a reunir los manifestantes tras la convocatoria en redes sociales



13:00

Horas inició la toma de la aduana mexicana de El Chaparral que liberó la revisión de quienes cruzaban a México por ese punto