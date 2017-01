Hasta 4 horas de espera para cargar gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

Filas de más de 4 horas de espera se suscitaron en las pocas gasolineras que cuentan con combustible para vender. En la estación que se encuentra en la entrada al fraccionamiento el Refugio, la fila alcanzaba los 200 vehículos.



Tanto en carro como a pie, los ciudadanos de Tijuana tuvieron que mantener la paciencia para poder llenar gasolina. La falta de esta última, causó una aglomeración de gente con galones, envases de plástico, inclusive baldes.



Algunas de las personas que se encontraban haciendo fila en su carro quedaban sin combustible, por lo que el resto de la fila la tenían que hacer empujando su vehículo; otros optaban por apagar a ratos el motor con el fin de ahorrar lo poco que restaba en el tanque.



La incertidumbre acerca del combustible hizo que la mayoría optara por llenar el tanque y si la economía lo permitía, llevar unos galones de gasolina a manera de reserva por si se llegara a presentar de nuevo el problema del desabasto.



“Tengo como 3 horas y media haciendo fila. Ahorita que tengo la oportunidad voy a llenar el tanque porque ya mañana empiezo a trabajar y no sabemos cómo va a estar el desabasto, ahorita vi unas pipas que iban custodiadas por policías federales”, indicó Alejandro Valencia.



Todas las estaciones que estaban dando servicio se encontraban resguardadas por Policía Municipal, la cual mantuvo patrullas y elementos al costado de las bombas de llenado para mantener el orden en los compradores.



Rodolfo Cabral, residente de la ciudad, mencionó que desde las 8 de la mañana estaba haciendo fila. “Pienso llenar tanque, no sé cómo se vaya a poner después. La última vez que cargué fue el miércoles pasado, desde entonces no echo gasolina”, agregó.



En lo que respecta a otras estaciones de la ciudad, se pudo observar que en las colonias Ruiz Cortines, Postal y Libertad las estaciones permanecían cerradas y se limitaban a brindar los servicios adicionales con los que cuentan.



“Estamos preocupados porque no hay gasolina, esperando porque se nos terminó hace dos días. La gente que llega preguntando le decimos que no hay y los que ves aquí consumen otros productos como aceite, agua, café”, manifestó Carlos Crespo, trabajador de una gasolinera en Ruiz Cortines.



Por el momento se espera que en el transcurso de la noche y la madrugada más estaciones sean abastecidas y con ello reducir el tiempo de espera para comprar combustible.