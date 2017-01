Estiman un lento abasto de gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

El suministro de combustible en la ciudad tardará una semana en regularizarse, declaró el consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), Alejandro Borja Robles.



“Va a tardar más de lo esperado llegar al inventario normal de todas las estaciones, cuando llega una pipa se acaba rápido”, explicó.



Ante el desabasto, apuntó que es Petróleos Mexicanos (Pemex) el ente encargado de establecer el plan de distribución con 70 pipas trabajando las 24 horas escoltadas por elementos policiacos.



Borja Robles dijo que esperan que pronto disminuyan las filas de automovilistas en las gasolineras.



El encargado de comunicación social de Pemex, Enrique Lino Padilla, señaló que el Aeropuerto Internacional de Tijuana estuvo recibiendo pipas de Guaymas, Sonora, pero no eran suficientes.



En Tijuana hay 226 gasolineras, y sumando Tecate y Rosarito son 240, las cuales dependen de la planta de Pemex en Rosarito.



La postura

“Los expendedores y agrupaciones de gasolineros en Baja California pedimos calma y comprensión a los usuarios de las estaciones ya que el proceso es lento porque además cumple con niveles de seguridad en el trasiego del combustible”, informó el sector gasolinera a través de un comunicado de prensa.



Afirmaron que al igual que la población se han visto afectados por el aumento del precio del combustible, con el cual no están de acuerdo.



“Exigimos homologar los precios (como estábamos) con los precios en California, por razones de abasto y estratega al encontrarnos en Zona Fronteriza donde la ley de la oferta y la demanda se encuentra relacionada íntimamente con el precio en estaciones de San Diego y el Valle de Imperial”, manifestaron.



A los gasolineros, especificaron, no les corresponde fijar el precio de la gasolina.