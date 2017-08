Colegio de Abogados defiende estado de derecho sobre taxis amarillos

TIJUANA, Baja California(GH)

Para el Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Román Antonio Aboytes Hernández resulta preocupante que el Ayuntamiento de Tijuana no respete las leyes y actúe de manera visceral y autoritaria en temas fundamentales como el conflicto con el gremio de los taxis amarillos.



“Como Abogados siempre defendemos el estado de derecho y el respeto a la ley, de ahí que nos preocupa cómo se han ensañado en contra de la Magistrada Flora Arguilés Robert, que otorgó la suspensión provisional a este gremio, inclusive señalando que recibió dinero para emitir dicha resolución, lo cual es muy delicado, pero no es de extrañarse ya que cuando nosotros presentamos nuestra denuncia penal en contra del presidente municipal, también fuimos acusados, además de declararnos ciudadanos 'non gratos'”, externo Aboytes Hernández.



Señaló que habrán de insistir para que la Magistrada Arguilés Robert los acompañe en la siguiente sesión del Colegio de Abogados de Tijuana para que dé su versión de los hechos.



“Por lo pronto manifestamos nuestro rechazo a esa actitud autoritaria por parte de la autoridad municipal y es que todo aquel que no está de acuerdo con lo que hace, de alguna manera será callado”.



El Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana reafirmó que no está a favor de la violencia ni la actitud de algunos que algunos de los miembros del gremio de los taxis amarillos han asumido, pero la respuesta de la autoridad fue más mediática y en este caso, como gremio de Abogados, siempre estarán a favor del estado de derecho “la autoridad está desacatando una orden de un magistrado, luego entonces qué tipo de ejemplo está dando no solo a este gremio, sino a la sociedad entera?



Por último lanzó un llamado a la autoridad municipal a respetar la ley, ejercerla y actuar bajo sus preceptos, a no continuar gobernando bajo esa política de intolerancia que poco ayudará a mantener una relación estrecha y efectiva con sus ciudadanos.



Dicho planteamiento lo realizó durante la sesión del Colegio de Abogados en la que se contó con la presencia del Senador Marco Antonio Blazquez Salinas; Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación de la LXIII Legislatura y de Rigoberto Campos de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y del Movimiento "Mexicali Resiste".