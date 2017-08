Exigen mayor vigilancia en la Zona Centro

TIJUANA, Baja California(GH)

Los vecinos de la Zona Centro de Tijuana exigen mayor vigilancia para detener los asaltos y robos en casas, escuelas y comercios.



Así lo demandó Javier Sandoval Ornelas, comerciante que en varias ocasiones ya ha sido víctima de la ola de delincuencia del primer cuadro de la ciudad.



”Me atrevo a decir que en la Zona Centro no hay seguridad. Sí pasan las patrullas, pero los delincuentes ya tienen bien estudiados a los policías y (por eso) aprovechan para robar en el día y en la noche”, comentó Sandoval Ornelas.



En días pasados, en la Calle Séptima los ladrones se metieron a cinco casas y edificios comerciales, en los cuales hicieron boquetes en las paredes y techos para sustraer artículos de belleza.



“Nosotros le estamos dando un voto de confianza a la Policía Municipal. Llamamos al 9-11, pero tienen problemas de saturación en la línea; lo mismo sucede con el 089. Ya la gente no está denunciando porque no tiene confianza, porque sabe que muchos policías forman parte de la delincuencia y corrupción, y temen que haya represalias”, dijo Sandoval Ornelas.



Por ello, los colonos decidieron formar una Policía Vecinal de Seguridad Pública (PVSP), de la cual Javier Sandoval Ornelas es el secretario.



A través de este comité los vecinos comentaron al delegado de la Zona Centro, Rodolfo Hernández Bojórquez, las calles con mayor incidencia delictiva.



“En la Calle Sexta hay asaltos y roban los vehículos. Me tocó ver un asalto en la calle Negrete y Madero, que es la parte más oscura del Centro. Y de la Calle Séptima hasta la Sánchez Taboada hay de todo, ahí pasan los maleantes todos ‘locos’ destruyendo los espejos de los carros y los policías no se los pueden llevar porque muchos tienen problemas mentales”, confesó el secretario de la PVSP.



Javier Sandoval Ornelas comentó que esta situación se dio a partir de los operativos que implementó el Ayuntamiento para desalojar a los indigentes de la canalización, quienes encontraron refugio en las recicladoras, casas abandonas o en las calles de la Zona Centro.



“Y ya tenemos detectados a los indigentes que andan robando, pero como tienen problemas mentales, la policía no se los puede llevar. Y ahora con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSPJ) que dice los delitos mayores ya no son robar o matar, pues no sentimos desprotegidos”, lamentó Sandoval Ornelas.



Y opinó que “el hecho de que los vecinos comiencen a hacerse justicia por su propia mano quiere decir que ya la gente no confía en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Por eso nosotros tuvimos esa reunión con el delegado de la Zona Centro, porque le estamos dando un voto de confianza a la policía”.



Finalmente, el secretario de la Policía Vecinal de Seguridad Pública comentó que estaría a favor de “que se aplique un toque de queda a los menores de edad, pues andan en las calles a altas horas de la noche ¿a esa hora qué tienen que andar haciendo fuera de sus casas?”.