Denuncian desde EU ríos y playas contaminados

TIJUANA, Baja California(GH)

Las deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales en Tijuana han provocado que playas de San DiegEn 2016, las playas de Imperial Beach, que se encuentran cerca del muro fronterizo, se mantuvieron cerradas hasta por 240 días.El problema se ha presentado también en 2017, cuando las fuertes precipitaciones de febrero colapsaron uno de colectores de agua en una de las plantas tratadoras, lo que tuvo como resultado que litros de aguas residuales contaminaran las playas de Tijuana y, por consiguiente, playas como la del parque estatal Border Field y el Muelle de Imperial Beach.Al medir los niveles bacteriológicos del agua, el Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Diego optó por no permitir que los ciudadanos ingresaran al mar por un lapso de dos semanas, hasta que se limpiara la contaminación y los niveles fueran aceptables.Una estadística del departamento indica que en el periodo del 1 de junio de 2006 al 21 de abril de 2017, la playa del Border Field fue cerrada por mil 414 días, mientras que Imperial Beach por un total de 437.Según dicho departamento, las aguas residuales provenientes de Tijuana representan no solamente un riesgo para el ambiente, sino también para la salud.Apunta que personas que han estado expuestas al mar contaminado han presentado manchas en la piel, infecciones de oído y de nariz, así como enfermedades gástricas.El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), Miguel Lemus, aseguró que a raíz del colapso en el colector en febrero, se ha mantenido en constante vigilancia al sistema de tratamiento de aguas residuales para evitar una situación similar.Al tratarse un problema que afecta a ambos lados de la frontera, agregó, se tiene una comunicación continua con las autoridades de San Diego y organizaciones ambientales.Las medidas tomadas han tenido como resultado que el mar en Tijuana, Rosarito y San Diego siga dentro de los parámetros aceptables en contaminación, manifestó.“Hemos tenido una conversación permanente”, dijo, “no hay contaminación ahorita en las playas, tan no hay contaminación que Cofepris acaba de declarar a nivel nacional que la playa de Rosarito está entre las playas de mejor cuidado y más libre de contaminación en todo el País”.Lemus Zendejas consideró que Imperial Beach no debería tener actualmente problemas de contaminación porque Playas de Tijuana y Rosarito están libres, al estar bombeándose el agua residual hacia Punta Bandera, sin llegar al Río Tijuana.La directora de políticas públicas de la organización Costa Salvaje, Fay Crevoshay, recordó que a inicios del 2000 se construyeron plantas de tratamiento en Baja California, ubicadas en La Morita, cerca del Monte de los Olivos y una tercera en Punta Bandera.Las plantas ayudaron a que las aguas residuales no llegaran al mar, sin embargo, conforme ha crecido la ciudad y su población, sumado al poco mantenimiento que han recibido las tuberías, se han presentado casos en que las aguas negras llegan al océano, apuntó.“En Tijuana no se le ha dado buen mantenimiento desde entonces a la infraestructura, además la ciudad está creciendo exponencialmente y ya se rebasó la capacidad de la infraestructura instalada”, comentó.Crevoshay enfatizó que las personas sólo necesitan acudir a Playas de Tijuana para constatar que hay tuberías que llegan al mar; además, en Punta Bandera también se tiene un río lleno de aguas negras que colinda con el océano.“Hay un río permanente lleno de agua en Punta Bandera, que simplemente son aguas negras que están llegando directamente al mar y cuando llegan las corrientes del Sur al Norte se ensucia toda la zona hasta Coronado”, describió.Autoridades dicen que las descargas están controladas.Con la llegada del verano y el periodo vacacional, los habitantes de San Diego acuden diariamente a Imperial Beach a llevar a cabo actividades como el surf o nadar.Pese a su gusto por acudir a la playa, algunos visitantes notan la contaminación en el agua y evitan ingresar.Tal es el caso de Angelina Mejía, quien acude regularmente a Imperial Beach a petición de sus sobrinos Marcos y Andrew.Ambos niños hacen caso omiso a las advertencias de las autoridades de San Diego y disfrutan de un buen chapuzón, sin embargo su tía prefiere supervisarlos desde la orilla, sin entrar en contacto con el mar.“Da cosita meterte al agua porque mucha gente se mete aunque le digan que está contaminada, así se meten al agua de todas maneras; andan mis sobrinos allá, les dijimos que hay contaminación pero de todas maneras se quieren meter”, manifestó.