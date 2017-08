Denuncian falta de servicios médicos en Issste de Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

El hartazgo ante la falta de servicios médicos por parte del Issste ha rebasado todos los límites de la paciencia de los derechohabientes en Rosarito, ya que solo hay un médico de consulta que atiende a más de 3 mil beneficiarios, denuncia Ricardo Gallardo Arvizu, secretario general de Jubilados y Pensionados de Rosarito de la Sección 2 del SNTE.



El dirigente acudió con algunos profesores jubilados, entre ellos Raquel Delgado, a la sesión semanal del Club de Prensa para dar a conocer la serie de problemas que enfrentan para obtener servicios de salud, por parte de la dependencia, toda vez que en Rosarito se carece de una clínica y solo hay un consultorio adaptado en un centro comunitario en el parque de la colonia Leyes de Reforma.



Gallardo Arvizu dijo que Issste los tiene prácticamente abandonados pues no es posible que solo haya un médico para su atención, lo que obliga a los usuarios a llegar a las 4:00 horas para alcanzar ficha de admisión, de las cuales solo hay disponibles no más de 18.



Además, solo se cubre el turno matutino de lunes a viernes y precisó que los profesores jubilados son los más vulnerables, considerando su edad y padecimientos que sufren.



Y por si fuera poco, el consultorio está instalado en una zona muy solitaria e insegura, lo que pone en riesgo a los usuarios que insistió, deben llegar a horas de la madrugada para alcanzar atención.



Detalló que ese local donde se encuentra el consultorio está prestado por el Ayuntamiento, desde la administración anterior y actualmente bajo la figura de comodato, pero en realidad desde hace más de 20 años se ha cambiado el consultorio a diversas partes de Rosarito, pero no se ha hecho el esfuerzo de construir una clínica.



El transporte para llegar a la clínica, dijo, es otro gran problema ya que no lo hay público y quien no cuenta con un vehículo está obligado a pagar taxi libre, para poder llegar al sitio.



Por lo pronto indicaron, han dirigido un oficio al Doctor José Luis Anaya Rojas, director del Hospital Fray Junípero Serra, donde se desglosan siete puntos que componen la demanda de los usuarios en esta ciudad, explicando la problemática y exigiendo un lugar más céntrico para ser atendidos, además de servicios como dentista, laboratorio y pediatría, que antes se tenían.



Adelantó que se organizan para emprender acciones para hacerse escuchar pues es tiempo de que el Issste haga algo para la gente de Rosarito.