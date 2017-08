Liberan a detenido golpeado por policías

ENSENADA, Baja California(GH)

La defensoría evidenció una serie de irregularidades en la detención del hombre golpeado por la Policía; el juez no lo vinculó a proceso y le otorgó la libertad.



La defensoría pública documentó en la audiencia de ayer que el hombre golpeado fue intervenido de manera inicial por un caso de persona agresiva, luego el motivo fue cambiado a portación de arma de prohibida.



Señaló que el incidente con folio 618638 del Centro de control comando comunicaciones y cómputo (C-4) indica que el hombre agredido fue intervenido a las 10:34 horas por ser presunta persona agresiva.



A las 11:36 horas, agregó, el motivo de su intervención fue reclasificado por el operador de la Policía en C-4 por portación de arma de blanca, al parecer para justificar la agresión de los uniformados contra el individuo.



El 1 de agosto pasado la Policía se aproximó al hombre, apodado “El Güero”, y le permitió que se retirara el acusado, y al alejarse es jalado hacia atrás por un uniformado mismo que le impidió que abandonara el lugar.



El acusado al preguntar el motivo de detención, recibió un puñetazo en la cara por uno de los policías, luego fue esposado y detenido.



En la sala de audiencias, testigos mencionaron haber visto que el acusado platicaba con “El Güero” en las calles Monte Olimpo y Monte Nevado de la colonia Villas del Sol, y la Policía se dirigió al segundo individuo.



En la anterior audiencia de formulación de imputación, la defensa argumentó sin éxito una violación a los derechos humanos del acusado, pues fue turnado al Ministerio Público cinco horas después de su detención.



Ernesto Flores Gallegos, juez de control de procesos, afirmó no tener elementos suficientes contra al acusado para vincularlo a proceso por portación de arma prohibida, delito por el cual la Policía arrestó al individuo.



Señaló que el Informe Policial Homologado (IPH) elaborado por la Policía no coincide con el incidente con folio 618638 hecho por el operador de la corporación en C-4.



El hombre lesionado abandonó la sala de audiencias acompañado de su esposa e hijo, mostraba hematomas en ambos ojos, y no podía abrir la boca por dolor en la mandíbula como producto de los golpes recibidos por los uniformados.