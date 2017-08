No funciona estrategia de seguridad: empresarios

ENSENADA, Baja California(GH)

Empresarios de la localidad manifestaron que la cruzada por la seguridad que se ha implementado en el Estado no ha tenido buenos resultados, y exigieron que los jueces tengan mayor criterio al procesar a un delincuente.



“No ha funcionado la cruzada por la seguridad pública y consideramos que hace falta que nuestros policías tengan la capacitación adecuada para que puedan levantar el reporte en un tiempo razonable, sabemos que se están llevando dos horas para llenar un reporte”, comentó Marco Coronado Valenzuela, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE).



El empresario dijo que las autoridades constantemente culpan al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) por el incremento de los índices delictivos, sin embargo, consideró que en gran medida los jueces tienen una responsabilidad importante.



“Queremos que ellos apliquen el criterio como lo marca el NSJP, pero no es posible que el juez tenga la posibilidad de dejar libre al delincuente cuando hay un delito tomado en flagrancia, estamos apelando a que se tomen decisiones correctas a la hora de dar seguimiento a un proceso”, argumentó.



Faisal Díaz Nassif, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada (Ccspe), criticó que ha habido casos en los que el juez decide dejar en libertad a personas que portaban armas prohibidas como rifles AK-47.



“Es evidente que esa gente va a seguir delinquiendo o perteneciendo a bandas del crimen organizado, los jueces deben de dejar de justificarse con el NSJP y que realmente utilicen el criterio”, exigió.



Asimismo, el presidente de Canacintra, Jorge Eduardo Cortés Ríos, opinó que es necesario que exista voluntad de los tres niveles de Gobierno, ya que el recurso nunca va a ser suficiente.



“No pueden justificarse con que falta personal o cámaras de vigilancia, antes no teníamos tanto equipo táctico y no había tanta inseguridad, tienen que optimizar los recursos con los que cuentan y empezar a dar resultados”, apuntó.



Redes ciudadanas



Por otra parte, Faisal Díaz destacó que los círculos ciudadanos de seguridad que se han implementado en diversas colonias e incluso en la zona turística mediante la utilización de un chat entre vecinos o comerciantes, entre otras medidas, han dado muy buenos resultados.



“Donde hemos logrado coordinación entre vecinos y comerciantes, se han disminuido drásticamente las cifras de robos a casa habitación o comercios, en colonias de la zona Norte hemos estado evaluando y sí ha bajado en un 60% la incidencia”, reveló.