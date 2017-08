Vive SD noche Metallica

SAN DIEGO,California(GH)

Una auténtica descarga eléctrica cayó en San Diego cuando se presentó Metallica, en donde miles de sus seguidores disfrutaron de todos sus éxitos por más de dos horas y fueron hipnotizados por la escenografía.



El pasado domingo, la legendaria banda se presentó en el Petco Park, la cual en todo momento demostró que San Diego es una de sus ciudades favoritas y por ello el concierto fue especial.



En ningún momento del concierto de Metallica se bajó la intensidad, desde la primera canción hasta la última los asistentes estuvieron entregados, moviendo la cabeza hacia enfrente, hacia atrás y con los puños al aire.



Entre las canciones más coreadas estuvieron "The Unforgiven", "Sad but True", "One", "Master of Puppets", "Seek and Destroy", "Nothing Else Matters" y "Enter the Sandman", con la que cerraron el concierto.



También se debe destacar el impresionante escenario, el cual ayudaba a transportar a la gente a una zona apocalíptica, así como a un lugar de terror, a la nostalgia, pero también servía para mostrar a los asistentes más animados.



Al mismo tiempo hay una interacción entre luces, pirotecnia, y rayos láser, los cuales logran crear escenarios alucinantes, los cuales se ven mejor acompañados de la música de Metallica.



El concierto comenzó con las bandas Gojira y Avenged Sevenfold, quienes se encargaron de animar al público, también tuvo una presentación breve el DJ Mix Master Mike.



Algo de llamar la atención de la banda es que le tienen un gran cariño a sus fans, interactuaban con ellos, hacían bromas, incluso hubo un momento cuando James Hetfield, vocalista y guitarrista, dejó que tocaran su guitarra.



Metallica ha dejado en claro que sigue más presente que nunca, su música es apreciada por las nuevas generaciones, y mantienen la misma fuerza que siempre los ha caracterizado.



Al detalle



Banda: Metallica

Fecha: Domingo

6 de agosto

Lugar: Petco Park

de San Diego

Algunos temas: “The Unforgiven”, “Sad but True”, “One”, “Master of Puppets”, “Seek and Destroy”, “Nothing Else Matters” y “Enter the Sandman”