Padecen suciedad las calles del centro

TIJUANA, Baja California(GH)

Ya es frecuente que las principales avenidas de Tijuana, como la Zona Centro y avenida Revolución, se encuentren sucias y malolientes, debido a las grandes cantidades de basura amontonadas afuera de los establecimientos.



A través de un recorrido realizado en el Primer Cuadro de la ciudad, se pudo constatar las principales quejas de los transeúntes y comerciantes.



“El primer problema que tenemos es la basura. Diario es lo mismo, por aquí andan los indigentes sacando la basura de los botes; hacen un cochinero y nos deja todo regado aquí. Nadie le puede decir nada a esas personas, porque luego se molestan o nos agreden. Pero todos los días es lo mismo”, comentó un trabajador de un puesto de revistas ubicado en la calle Segunda y Constitución.



Agregó que hay mucho "borrachito" que en cualquier lugar realiza sus necesidades fisiológicas, lo que genera un fuerte mal olor.



"También nos damos cuenta que los mismos transeúntes son quienes andan tirando la basura por donde van caminando o la dejan colgada en los árboles, como si fueran estos los botes de basura”, platicó Michel, empleado de una tienda de ropa de la calle Tercera y Constitución.



Precisamente en este punto es en donde se encuentran alcantarillas malolientes por las que salen plagas de ratas que poco a poco han dañado las estructuras de los pequeños locales de madera de esta calle.



“Hay una peste insoportable. No te puedes quedar parada en la esquina mientras esperas tu turno para cruzar porque te mareas.

Nosotros tenemos el problema de plagas de ratas y cucarachas.



Realmente es desagradable que estos animales anden por las calles, y la gente ya se acostumbre a verlas”, dijo Michel.



Esto es porque en la calle Tercera y Constitución hay establecimientos dedicados a la venta de comida, telas, medicamentos y puestos ambulantes de comida, entre otros, los cuales en el transcurso del día van amontonando su basura cerca de las alcantarillas.



Al llegar a la avenida Revolución los comerciantes comentaron a FRONTERA que urge que los botes de basura estén en buen estado, tengan tapaderas y no estén rotos.



De igual manera, hicieron un llamado para que los transeúntes no arrojen la basura a las calles o banquetas.



Residentes y personas que trabajan en la Zona Centro y la Revolución deben juntarse para limpiar esa área de la ciudad, señalaron.



Algunos de los entrevistados consideraron que debe haber un castigo a quienes incurran en prácticas como tirar basura.



"Que la policía haga una infracción y que les cobren 50 pesos y tomen los datos de la credencial de elector para que ya no lo vuelvan a hacer”, señalaron.