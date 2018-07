Ieebc Y Tjebc analizan reforma electoral en tema de reelecciones en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

La reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado no contempló la creación de un órgano de control interno que requiere el Sistema Estatal Anticorrupción, informó Graciela Amezola Canseco.



La consejera electoral presidente de la comisión de reglamentos de asuntos jurídicos, afirmó que en reunión con Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presidente del poder legislativo, se acordó revisar el pendiente y en breve aprobarlo.



Además dijo que no se aprobaron propuestas del instituto electoral internos para fortalecer las áreas administrativas y estructura ante nuevas atribuciones.



Otro punto no aprobado por el congreso del Estado fue el seguimiento a los compromisos de campaña.



Explicó la consejera electoral que no hay reglamentación para que la Ley determine cómo se debe de registrar los compromisos de campaña y cómo dar seguimiento, ya que actualmente solo e puede revisar en años no electorales.



El tema de las reelecciones, afirmó estar confuso los criterios ya que el Instituto Estatal Electoral deberá de determinar lineamientos, por lo cual se encuentran en análisis y estudio de los mismos.



Parte de que los partidos políticos son quienes define que gobernante se reelige y se debe de respetar la paridad de género.



La mesa de instalación del inicio del proceso electoral comienza el próximo 9 de septiembre y los lineamientos de reelección deben estar definidos antes de marzo del 2019 que comiencen las precampañas.



Amezola Canseco reconoció que el congreso del Estado aprobó al 100% la ley de candidaturas independientes y al 98% la Ley de partidos políticos con la propuestas con criterios del órgano jurisdiccional.