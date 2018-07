Reportan fuera de peligro a niño baleado

TIJUANA, Baja California(GH)

El alcalde Juan Manuel Gastélum dijo que el menor de 12 años que resultó herido en un hecho delictivo en el fraccionamiento Las Delicias II, está fuera de peligro.



“Un evento desagradable, totalmente reprobable, me informa la Procuraduría General de Justicia del Estado, el evento no fue en la escuela, desgraciadamente hubo un evento colateral, que afectó a un niño, mismo que me informan está fuera de peligro. Eso es de gente desgraciada”, comentó.



Ante tal situación, solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aumentar la vigilancia y patrullaje en los centros educativos para evitar que vuelva a suceder este tipo de hechos.



También lo harán en la temporada de vacaciones, ya que es cuando se registran robos en los planteles.



Con relación de la iniciativa de evitar la entrega de bolsas de plástico en comercios, el Edil aseguró que la respalda.



“Excelente, cuándo fui diputado local, en el Congreso del Estado aprobados una ley, en donde se prohíba el uso de las bolsas de plástico, si mal no recuerdo, está vigente y con lo que se esta implementado en Cabildo, es excelente, venga más trabajo de ese, eso es lo que requerimos los tijuanenses, actos concretos”, añadió.



Todavía no hay fecha para que el tema sea subido a Cabildo para su aprobación, ya que primero deberá elaborar la normatividad de cómo operara el tema y si habrá sanciones, además, tienen que avisar con tiempo para las empresas puedan cumplir con la medida porque habrá algunos que estén en contra de dicha iniciativa.



“Es lógico, porque esta iniciativa afecta los bolsillos de algunos empresarios socialmente irresponsables inclusive de aquellas identidades que expenden productos”, declaró.