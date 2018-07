Continúan fugas de agua en Lomas del Rubí

TIJUANA, Baja California(GH)

Descargas de aguas negras continúan registrándose en la colonia Lomas del Rubí, situación que preocupa a las afectados de la zona, quines creen que esto puede reblandecer el suelo y acelerar el deslave de tierra, afectando a otras viviendas todavía en pie.



A más de cinco meses, las más de 150 familias afectadas continúan sin tener una respuesta por parte de Grupo Melo y del Ayuntamiento de Tijuana, a quienes les piden un terreno cercano.



Una de las afectadas y parte del Comité de Vecinos, Mariana Morales, dijo que la situación entre los damnificados es difícil, inclusive algunas personas arriesgan su vida bajando a sus casas derrumbadas para tratar de recuperar algo de valor, aunque sea material para venderlo en alguna recicladora por kilo.



Recordó que la Cespt hizo una desviación de drenajes, pero hay fugas de agua, por lo que constantemente han reportado la situación.



El listado con el que cuentan los vecinos es de 168 propietarios afectados, quienes perdieron sus hogares y en total 350 personas, incluyendo adultos mayores y niños.



Pero alrededor de la zona colapsadas hay entre 200 a 300 familias, quienes pudieran verse afectadas sin los deslaves continúan.



Las promesas

Morales recordó que se reunieron con el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro el pasado jueves, a quien le realizaron varias solicitudes, entre ellas un nuevo apoyo económico porque muchos vecinos ya no tienen para seguir pagando renta.



“En este caso se les dejó muy marcado que los afectados ya no tienen para pagar renta, desgraciadamente tienen que pagar en dólares, la mayoría de las personas de aquí tienen un salario mínimo”, comentó.



El edil les hizo saber que ya no cuentan con un recurso para dicho fin, sin embargo, se comprometió en buscar predios con servicios, accesos y pavimentación del municipio para los vecinos.