Basura en el Centro sobrepasa labor de las autoridades

TIJUANA, Baja California(GH)

Ambulantes irregulares, la indigencia y los propios residentes de la Zona Centro son los que provocan un problema de basura, declaró el delegado de dicha demarcación Genaro López Moreno.



Dijo que en las reuniones que sostienen con la Unión de Comerciantes de la avenida Revolución y de la Zona Centro, estos se han quejado de los mismos ambulantes y residentes, quienes son los que tiran basura en las calles.



“El problema en el Centro no es que no se recoja la basura, es el único lugar de Tijuana donde dos veces al día se recoge la basura, seis de la mañana y ocho de la noche”, declaró.



Hay ciudadanos que viven en la demarcación que saca su basura a las 12 del día, añadió, pero la recolección se da hasta la noche, entonces los indigentes aprovechan este lapso para abrir las bolsas y dejar el cochinero.



“Uno pone una bolsita de basura y ven la bolsa y empiezan a poner otras, hasta hacerse un montón. No podemos poner contenedores porque atraen indigentes, quienes se meten a estos para sacar aluminio o algo que puedan reciclar”, comentó.



Asimismo atraen a ciudadanos de otras colonias que al ver estos contendores van y tiran sus desperdicios, por lo que actualmente cuentan con tres “mini” recolectores de basura para atender las quejas ciudadanas que se registran durante el día, llegando a recibir hasta cuatro diariamente.



Respecto al ambulantaje, dijo que la Secretaría de Turismo del Estado les ha pedido un re-ordenamiento en dicho tema.