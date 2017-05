Prevén incremento del 80% en restaurantes

ENSENADA, Baja California(GH)

Mañana se espera un incremento hasta del 40% en las ventas de los restaurantes por la celebración del Día de las Madres, informó el Presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos García Travesi.



“A nivel nacional este es el día más exitoso y favorable para las ventas de los restauranteros, Ensenada no es la excepción y como es en miércoles pensamos que la situación será similar al 14 de febrero, la gente se va a quedar en la ciudad, por lo que se verá más favorecido el sector restaurantero local que el del Valle de Guadalupe”, opinó.



No obstante, mencionó que a través de las redes sociales se ha divulgado una gran cantidad de ofertas y promociones de diversos restaurantes, que van desde una copa de cortesía, un postre gratis o un pequeño detalle para las mamás.



“Normalmente las ventas incrementan mínimo un 50 a 60%, sin embargo, cuando un día festivo cae entre semana la mayoría de los restaurantes llegan al 80% de incremento, hay una muy buena oferta de restaurantes y a través de la pagina de facebok Canirac Ensenada, estaremos publicando los restaurantes que ofrecen promociones”, apuntó.



El Presidente de Canirac consideró que hasta el momento ha sido un buen año para el sector, ya que no se ha registrado el cierre de ningún restaurante.



“Tenemos detectadas alrededor de cuatro aperturas, lo más importante es que logren sobrevivir porque cerca del 35% de los nuevos negocios cierran el primer año y cerca del 70% cierra en los primeros tres años, la primera batalla es sobrevivir abierto”, declaró.