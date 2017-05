Comprometido, pero coqueto

TIJUANA, Baja California(GH)

"Yo nunca cuento chistes, pero pues como ya me comprometí, tengo que contarles chistes" fue la única alusión que Cristian Castro hizo al tema de su reciente compromiso con Carol Victoria.



Una noche después de que le pidiera matrimonio a la toluquense en Mexicali durante una presentación, al cantante se le vio contento en su gala en El Foro de la avenida Revolución.



"En Mexicali estaba todo tan Agustín de la Sierra", sostuvo, "les voy a contar un chiste que me contó el papá de mi novia, pero ya, no me molesten", dijo en tono chiqueado.



Su ahora prometida se le vio entre el público durante el concierto, el "Gallito Feliz" no tuvo reparo en mantenerse cercano a sus fanáticas que en todo momento le pidieron beso, roce de manos, selfie y hasta autógrafos.



Siempre con su buen humor, Cristian Castro hizo un recorrido por 32 canciones, incluyendo popurrís a José José y Juan Gabriel, así como interpretaciones de telenovelas mexicanas entre ella "Corona de lágrimas" y "Morelia".



De sus éxitos evocó "Es mejor así", "Vuélveme a querer", "Lloviendo estrellas", "No podrás", "Azul", compartió el escenario con la tijuanense Giuliana en el tema "Volver a amar" y con un fan "Por amarte así", llevándose este último el aplauso del público.



Por espacio de dos horas y con el humor y "bailecitos" coquetos que lo caracterizan, Cristian Castro ofreció una gran noche llena de nuevos arreglos para su lista de canciones.



Al detalle

Cristian Castro

Inicio: 21:50 horas

Final: 23:50 horas

Canciones: 34

Homenajes: José José y Juan Gabriel

Cambios de vestuario: 2