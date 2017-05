Registra BC menor tasa de informalidad laboral con 37.2%

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante el último trimestre del 2016 la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) en Baja California llegó a 37.2%, cifra inferior comparada con el mismo periodo de los once años previos.



De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el cierre del año pasado fue el mejor que tuvo la entidad en materia de empleo informal.



Cifras del Inegi indican que en ese periodo la población ocupada en la entidad ascendía a un millón 599 mil 252 personas.



La mayor Tasa de Informalidad Laboral que tuvo la entidad de octubre a diciembre fue en el año 2011, cuando llegó a 44.6%.



No coincide

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Tijuana, Heriberto Villalobos Rentería, no coincidió con las estadísticas del Inegi.



“Ha aumentado la formalidad, desde luego, sí va en aumento, vemos más personas que han dejado de cumplir con sus obligaciones”, manifestó.



Villalobos Rentería explicó que cuando un comerciante trata de tramitar sus permisos y les resulta difícil, optan por irse a la informalidad porque al tener un establecimiento son presas cautivos de los inspectores.



“No se van a quedar sin hacer nada, no dicen: ‘Cierro y dejo de vender’, la gran mayoría ya tienen edad en la que batallan para que los empleen las empresas, siguen siendo comerciantes, pero informales”, detalló.



El pago del contador, y el incremento del precio del dólar, dijo, son otros factores que abonan al aumento de la informalidad.



Tasa de informalidad laboral

Cuarto trimestre

2005: 40.6%

2006: 37.7%

2007: 39.2%

2008: 40.3%

2009: 41.9%

2010: 42.3%

2011: 44.6%

2012: 43.1%

2013: 40.1%

2014: 37.2%

2015: 39.9%

2016: 37.2%