'Si me regresan, me matan', dice guatemalteca

TIJUANA, Baja California(GH)

“Si me regresan, me matan”, es el miedo que Glenda Rosibel tiene en caso de que Estados Unidos le niegue asilo y la regresen a Guatemala.



Como muchas otras migrantes, ese sentimiento le quedó después de cuatro amenazas de muerte.



“Me juraron los grupos delincuentes que iban a cumplir”, confesó Rosibel, de 41 años.



“Yo soy madre soltera de tres niñas (17, 13 y 11 años). Las mujeres somos las más vulnerables en mi país. Allá el narcotráfico les quita a las madres solteras a sus hijas para prostituirlas, venderlas, para darlas a los hijos de los narcos, para cualquier cosa. Yo no quiero eso para mis hijas”, agregó.



El 2 de noviembre esta familia guatemalteca decidió alejarse de su comunidad, pero dos meses después los delincuentes la ubicaron y fue así como el 1 de febrero pisaron el suelo mexicano en Chiapas.



A partir de ese momento Glenda y sus hijas se fueron liberando de su angustia cuando por cosas del destino se unieron a la caravana de Pueblos Sin Frontera y se fijaron como destino Tijuana y después Estados Unidos.



“Yo le pido a Dios quedarme en Tijuana algún tiempo, prepararme y luego entregarme a la migración para pedir asilo en Estados Unidos”.



“Yo no conozco nada de esta ciudad, pero sé que vamos a estar mejor”, finalizó Glenda Rosibel.