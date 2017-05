Solicitan asilo a EU 70 migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

“Tengo miedo de regresar a mi país y tengo derecho a pedir asilo”, fue lo que expresaron las mujeres, hombres y niños de El Salvador, Honduras y Guatemala al llegar al cruce peatonal hacia Estados Unidos.



Estos migrantes huyeron de sus lugares de origen a causa del reclutamiento brutal de las pandillas, secuestradores y grupos de trata de mujeres e infantes, además de amenazas de muerte.



“Salí de mi país huyendo de la criminalidad. Perdí a mi esposo e hijo, debido a la invasión de las maras y el cobro de que me exigían de la renta. Yo tomé la decisión de salir de mi país cuando los maras invadieron mi vivienda”, cuenta Ana Rodríguez, originaria de Honduras.



Así, acompañada del resto de la caravana de Pueblos Sin Frontera, viajó en “La Bestia” hasta llegar el día de ayer a Tijuana, en donde junto con el resto de migrantes buscará asilo en el país vecino.



“Aunque a Donald Trump (presidente de Estados Unidos) no le guste que otra gente entre a su país, existe quien proteja a estas personas, sobre todo, las leyes y el Código Federal que tenemos”, comentó Alejandro Mensing, abogado experto en migración.



“Ellos van a decir y demostrar que tienen miedo. En ese momento los oficiales de Estados Unidos tienen la obligación, bajo la ley, de referirlos a una entrevista con un juez oficial de migración o a un oficial de asilo”, explicó Mensing.



Así, estando en la puerta peatonal para cruzar a Estados Unidos, las familias se fueron despidiendo con un beso y una bendición.



“Todo va a estar mejor, no debemos dejar que el ánimo se decaiga”, decían entre ellas.



Bajo la tremenda lluvia, uno a uno fue esperando su turno para abandonar el suelo mexicano.



“Hemos aguantado cosas peores y estamos a nada de lograr nuestro objetivo”, se escuchó cuando cruzaron hacia el lado estadounidense.



Fueron 70 personas, aproximadamente las que por lo pronto pidieron el derecho de asilo en Estados Unidos.



En los próximos días el resto de los migrantes decidirá quedarse o no en Tijuana.



Hasta el momento, uno de los recintos culturales urbanos de la calle Primera de la Zona Centro les dará un techo donde dormir.