Castigos por maltrato animal en letra muerta

MEXICALI, Baja California(GH)

A través de su página de Facebook, Juliana Ortega, activista por los animales en Mexicali, recibió un mensaje en el que le solicitaban ayuda para rescatar un perro severamente ahorcado, que se encontraba en las calles de la colonia Xochicalli.Cuando trataron de agarrarlo, el can regresó a lo que parecía su casa, pero con ayuda de una vecina lograron convencer a la propietaria del perro que se los entregara para llevarlo a una veterinaria, pues se miraba sumamente lesionado del cuello por una cuerda que lo rodeaba.Rambo, un perro criollo de unos 2 años de edad, fue llevado a un veterinario para la atención de las lesiones, donde sería “dormido” un día después, debido a la gravedad de las mismas.De acuerdo al documento emitido por la veterinaria que lo atendió, Rambo presentaba lesiones tan severas en el cuello que se le podían ver los ligamentos, los tendones e incluso la tráquea; el pus generado por las lesiones se le había ido a los pulmones.Durante el primer día se le aplicó un tratamiento con antibióticos y limpieza en heridas; al día siguiente, la eutanasia. Las lesiones que tenía resultaron intratables y, eventualmente, su muerte ocurriría.Una denuncia penal, por el delito de maltrato animal, la última de hecho en radicarse durante este 2017, fue interpuesta el 10 de febrero bajo el Número Único de Caso (NUC) 0202/2017/06377, aunque el proceso para lograr levantar la denuncia no fue fácil.Juliana recuerda cómo el primer agente del Ministerio Público Orientador que la atendió trató de disuadirla para no presentar la denuncia, por los recursos que se requieren para atenderla y porque no parecía un tema importante.“Me preguntó que si sabía cuánta gente pobre y con perros vive en esa colonia, y que si me imaginaba cuántos casos tenían que atender si todos los denunciaban, pero le dije que me tenía que recibir la denuncia, porque para eso era la ley”, insistió Juliana, a quien, forzosamente, le pedían el nombre de la propietaria del perro, de otra manera, no le levantarían la denuncia.En su segundo intento, otro agente la atendió y por fin pudo radicar su denuncia, bajo el delito de Maltrato y Crueldad Animal.El 31 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado las modificaciones al Código Penal de Baja California, incluyendo en el Artículo 342 los delitos de Maltrato y Crueldad Animal, aprobado por la XXI Legislatura.Las penas que contempla el Código Penal van de los 3 meses a 2 años de prisión, así como multas de 50 a 100 días de salario mínimo para quienes resulten responsables de estos delitos, que van desde el maltrato, tortura, mutilación, envenenamiento o causar la muerte a un animal, e incluso la zoofilia.Aunque a nivel municipal existe un Reglamento para vigilar el cuidado de los animales domésticos y mascotas, su violación sólo implica sanciones administrativas, como multas, apercibimientos o, a lo mucho, arrestos administrativos.La aprobación a las reformas al Código Penal abrió la posibilidad, hace ya casi 3 años, de que quien mate intencionalmente a un animal, o lo lastime dolosa o culposamente, pueda enfrentar cargos penales, incluso ir a prisión por ello.Desde octubre de 2014, en Mexicali sólo se han presentado 28 casos de denuncias por maltrato o crueldad animal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, de acuerdo a un reporte de la dependencia.Uno de los casos sonados más recientes ocurrió el pasado 9 de enero de 2016, en la jurisdicción de ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali.Un joven ingresó al terreno de su vecina, donde acuchilló hasta matar a los dos perros que tenía en su predio, donde fue detenido por agentes de la Policía Municipal.El caso, bajo la Causa Penal 56/16, se inició ese mismo día por el delito de crueldad animal, en el que el imputado compareció ante un juez, para luego ser liberado, ya que el delito no era grave y no ameritaba la prisión preventiva. Aún así, animalistas y activistas aplaudieron la judicialización del caso.Sin embargo, la investigación cesaría luego de que el caso fue sobreseído el 27 de abril de ese mismo año, luego de que las partes involucradas en el caso llegaron a un acuerdo reparatorio.De los 28 casos y denuncias recibidas en la PGJE, sólo 7 han llegado a algún tipo de resolución, la mayoría de ellas por la vía del perdón, a través de un acuerdo reparatorio o por falta de elementos para ejercer la acción penal.Los demás casos, algunos desde hace casi dos años, siguen en proceso de “investigación” o “integración”, mientras que otros tantos han sido enviados al archivo temporal.Por ejemplo, en la jurisdicción de Ciudad Guadalupe Victoria, también en el Valle de Mexicali, se han registrado tres casos de denuncias de este tipo, desde que quedó tipificado como delito hasta la fecha.Uno de los casos se registró con el NUC 0202/2015/57056 desde el 28 de diciembre de 2015 y hasta marzo de este 2017, su estatus en la PGJE sigue siendo como “en integración”.Los otros dos casos, denunciados el 28 de noviembre de 2016 y el 25 de marzo de 2017, siguen en “integración” con solo un agente de la Policía Ministerial encargado de las investigaciones.En la zona del Valle de Mexicali, solo San Felipe es la única delegación en donde no se ha levantado ninguna denuncia, desde el 2014, por el delito de Maltrato o Crueldad Animal.En Mexicali se han registrado 24 casos, con 2 agentes de la Policía Ministerial asignados a la investigación y 2 fiscales encargados de su resolución.Al menos en la ciudad, ninguno de los imputados o sospechosos ha pasado tiempo en prisión, pues en 4 casos han llegado a un acuerdo reparatorio, 2 han otorgado el perdón y otro de ellos no procedió por falta de elementos.En Mexicali se han registrado 24 casos de maltrato animal.Al menos los últimos dos meses de su vida, Rambo estuvo atado a un árbol, con un cordón para zapatos alrededor de su cuello a manera de collar.La ansiedad de zafarse de él, provocó que poco a poco, el cordón se cerrara más, al grado que fue ahorcándolo y causándole llagas tan profundas que le llegaron a la tráquea.Juliana aún recuerda ver a Rambo temeroso del contacto con los demás, hasta que lo vio ya moribundo en una plancha metálica en la veterinaria donde trataron de salvarle la vida.Por negligencia, dice, los dueños del can dejaron que por semana se fuera ahorcando con la cinta para zapatos, sin que hicieran nada por él.El pasado 9 de marzo se llevó a cabo la última audiencia entre ella y el fiscal que lleva el caso, para presentar más evidencias y elementos que se integran en la investigación sobre el maltrato de Rambo.Ahora, la activista por los animales, espera que se aplique la Ley, tal como se aprobó hace ya casi 3 años y que no queden los castigos que contempla en “letra muerta”.