Califican de ilegal designación en Canirac Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

La designación de René Ortiz como nuevo delegado de la Canirac es rotundamente una ilegalidad, calificó Rosario Castillo, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Similares de Rosarito (Rebasi) y ex presidente de la cámara restaurantera.



Lamentó que la Canirac se haya reducido a un escaparate político, desde donde se pretende jalar reflectores con fines electorales, no de representatividad del sector restaurantero, pues de qué otra forma se podría entender que se nombre a una persona como representante de esta cámara, cuando ni siquiera tiene un restaurante.



Castillo Ceja detalló que lo más grave es que se pretenda dar legalidad a un nombramiento de forma engañosa, ya que es imposible de acuerdo a estatutos y reglamentos de la propia Canirac, nombrar a un representante cuando el año pasado se perdió el registro para este municipio.



Añadió que para mantener el propio registro y poder facturar como delegación, es necesario tener al menos 51 agremiados y contar con el aval de la asamblea y por supuesto de la Comisión Nacional Ejecutiva; algo que no ha ocurrido.



Destacó que como ex delegado de Canirac, se hizo toda la documentación donde se constata que Rosarito perdió el registro como delegación y por ende se tendría que hacer todo el papeleo para su recuperación, resaltando que a diferencia de la Canaco, no se podría tener una delegación dependiente de Tijuana, es decir, que se convirtiese en una subdelegación como pretenden hacerlo.



“En caso de que tuvieran agremiados, éstos dependerían de Tijuana es decir, quedarían afiliados en ese municipio, con los beneficios destinados a aquella ciudad”, remarcó.



Sentenció que los restauranteros de Rosarito se unirán para evitar prácticas que pudieran dañar el bien de todos, porque el sector no responde a asuntos políticos e intereses ajenos, representados en René Ortiz, ex presidente del PRI en la localidad.