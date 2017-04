SSPE capacita a estudiantes en 'Protocolos de seguridad vial'

ENSENADA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), implementó el programa de capacitación en "Protocolos de Seguridad Vial" en planteles educativos, a fin de informar a la población estudiantil sobre cómo prevenir accidentes y situaciones de riesgo durante el periodo vacacional.



La jefa del Centro de Prevención del Delito en Ensenada, Marisela Luna Sánchez, enfatizó que este tipo de información se genera durante todo el año con diversos sectores de la población bajacaliforniana para salvaguardar su integridad, principalmente antes de la llegada de días de asueto.



Indicó que los últimos días, personal del Centro de Prevención de la SSPE acudió a la escuela Secundaria número 19, ubicada en el ex ejido Chapultepec, donde alrededor de 900 alumnos fueron beneficiados.



Posteriormente se dio seguimiento al plan de seguridad vial donde se capacitaron más de 200 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).



Durante la plática preventiva se expusieron las siguientes recomendaciones:

-Utilizar casco y luces en caso de utilizar bicicleta

-Respetar semáforos y caminar con precaución al cruzar las vialidades.

-Utilizar el cinturón de seguridad y manejar con precaución.

-No hacer llamadas telefónicas ni enviar mensajes al conducir.

-Llamar a un familiar en caso de situación de riesgo.

-Revisar las condiciones del vehículo antes de salir a carretera.

-Respetar los señalamientos de tránsito.

-No exceder límites de velocidad.

-No conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas.

-Usar los seguros de puertas traseras para evitar que los niños puedan abrirlas.



En caso de presentarse un incidente llamar de inmediato al número de emergencias 91-1, el cual está disponible las 24 los 365 días del año.