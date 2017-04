Sindicatura denunciará a Hirata Chico

ENSENADA, Baja California(GH)

Por los delitos de peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores y públicos, la Síndico Procurador del 22 Ayuntamiento de Ensenada, Karina Castrejón Bañuelos interpondrá una denuncia contra el ex presidente Gilberto Hirata y el ex tesorero Samuel Jaime Aguilar ante el Ministerio Público el lunes 10 de abril.



“Es en contra del ex alcalde y el ex tesorero por desvíos de un crédito que se pidió a Bansi, es un desvío de más de 180 millones de pesos, el dinero estaba etiquetado para unos pagos del Ayuntamiento y se fue a la cuenta corriente”, explicó.



La funcionario puntualizó que la integración del expediente se trabajó en conjunto con el departamento jurídico del 22 Ayuntamiento y abogados externos para que la denuncia esté bien sustentada y la ciudadanía tenga la seguridad de que si va a proceder.



Cabe mencionar que durante la administración del 21 Ayuntamiento, la Sindicatura Municipal también presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en contra del ex Alcalde, Enrique Pelayo Torres, una por el presunto desvío de recursos del Ramo 33 y otra por abuso de autoridad, sin embargo, no procedieron.



En relación a los malos manejos de la administración de Hirata, hasta el momento la Sindicatura Municipal ha detectado que los desvíos ascienden a más de 2 mil 143 millones de pesos.



En ese sentido, la Síndico Procurador recientemente presentó un documento ante la Auditoria Superior de la Federación con las conclusiones de las auditorias de la Sindicatura Municipal, así como las carpetas correspondientes a los Siete Fondos distintos.