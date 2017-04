Haitianos no serán deportados por INM, asegura su delegado

TIJUANA, Baja California(GH)

Los migrantes haitianos no serán deportados por el Instituto Nacional de Migración (INM), si no que se reforzaran los trabajos para lograr su regularización migratoria, aclaró su titular en Baja California Rodulfo Figueroa Pacheco.



Hasta el cierre del mes de marzo, fueron 800 los migrantes de origen haitiano los que lograron legalizar su estancia en este país, mientras que más de 1 mil todavía continúan en trámite de obtener su residencia por razones humanitaria o estatus de refugiado.



“La intención sigue siendo la misma, todo el que desee regularizar su situación puede acercarse a INM y recibirá la información necesaria. Se les están dando todas las facilidades posibles para que logren legalizar su estancia”, indicó el funcionario.



Señaló que posteriormente podrían implementar revisiones en los albergues, para orientar a los que todavía no han acudido a las instalaciones de la dependencia y cerciorarse que no tengan sus permisos vencidos.



Para los extranjeros, no solo los de origen haitiano, detalló que se les da las facilidades para que obtengan su residencia legal o se les apoya con el retorno a su lugar de origen, la segunda opción es opcional y no se le considera deportación.



Poco a poco se incorporan a la vida productiva

El templo Embajadores de Jesús, ubicado en el Cañón de los Alacranes en la colonia Divida Providencia, llegó a tener a 500 haitianos bajo su techo, el cual fue puesto a disposición de los migrantes desde el pasado mes de octubre.



Ahora, con poco menos de la mitad, el pastor Gustavo Banda afirmó que extraña un poco la convivencia que logró entablar con los migrantes al principio.



“Cuando yo me iba a trabajar todas las mañanas, estaban todos ahí, lo mismo cuando volvía por las tardes. Ahora muchos de ellos trabajan y comienzan a llegar a partir de las 6 de la tarde a nuestro templo”, compartió.



Es este templo el albergue emergente con mayor capacidad, que incluso buscó las alternativas para darles hogar a los migrantes, proyecto que fue detenido por el gobierno local, por no considerarlo un sitio seguro para residir.