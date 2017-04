Preocupa a empresarios la flexibilidad del NSJP

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) quienes son detenidos por portar armas de fuego están saliendo en libertad, declaró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez.



"Gente que han detenido con armas están saliendo al siguiente día porque no es considerado un delito grave", manifestó.



Durante reuniones de los organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, dijo que se ha abordado la problemática.



Detalló que sobre la ola de homicidios que enfrenta la ciudad están conscientes que la problemática es de narcomenudeo y adicciones, más que una guerra entre cárteles como fue en 2007-2008.



"No me satisface el que sigan habiendo homicidios, a nadie nos satisface, sin embargo, estoy haciendo la distinción que no están inhibiendo el consumo ni la llegada de nuevos empresas", agregó.



Hinojosa Jiménez sostuvo que no está afectando a la población como en aquel entonces, cuando la gente no podía salir segura y se cerraban los lugares muy temprano.