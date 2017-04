Responsabilizan a dependencias en caso de Usiel

TIJUANA, Baja California(GH)

Un nuevo capitulo se escribe en el caso del menor Usiel Alejandro, quien falleció víctima de violencia intrafamiliar en julio de 2016.La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja Californio emitió una recomendación a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia del DIF a nivel estatal, así como a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana por tener conocimiento de la situación, previo a la muerte del menor.Dos meses antes del hecho, la institución educativa a la que asistía una de las hermanas de Usiel Alejandro, señaló el caso a las autoridades correspondientes al detectar que ésta se ausentaba de las aulas tras sufrir agresiones, presuntamente por parte de la pareja sentimental de su madre.Fue hasta junio de ese mismo año que se logró abrir una investigación por parte del Sistema Estatal DIF, sin embargo no procedió puesto que la trabajadora social asignada al caso no encontró el domicilio de los menores y por ello no pudo realizar la visita que se requería para dar inicio a la intervención.La CEDH estableció que al no agotar todas los recursos para dar puntual seguimiento a la denuncia realizada por la institución educativa a las autoridades, sobre el caso de la hermana de Usiel Alejandro, esto derivó en la posterior muerte del menor.La CEDH en su investigación detectó una serie de omisiones por parte de las dependencias señaladas, que faltaron al derecho de protección a la vida del menor y la integridad de sus hermanos.El primer antecedente surgió cuando la directora del plantel al que acudía la hermana de Usiel, reportó a la Secretaría de Educación Pública y Previsión Social que la menor era víctima de maltrato en el mes de marzo.La misma escuela reportó el 28 de abril al 066 que la menor faltó a clases tras ser golpeada por su madre, hecho que denunció uno de sus vecinos, al respecto los policías municipales no levantaron reporte ni notificaron la situación al Ministerio Público.El 2 de mayo se volvió a realizar un reporte al 066 por parte de la escuela, al detectar en la niña huellas de golpes, por los cuales los Policías Municipales no procedieron por considerar que estas no eran recientes.Por su parte el Sistema DIF Estatal abrió el expediente de investigación el 1 de junio, nuevamente fue la directora del plantel la que realizó la denuncia por maltrato hacia la menor de cinco años.La omisión por parte del Sistema DIF fue al no agotar los recuerdos necesarios para que dentro de su jurisdicción se pudiera intervenir, dado a que la trabajadora social asignada al caso no realizó la visita domiciliaria por no “hallar” el domicilio de la familia.De acuerdo a los reportes presentados ante la CEDH, el Sistema DIF solicitó a la Secretaría de Educación y Bienestar Social corroborar los datos del domicilio para darle seguimiento al caso, a lo que la SEBS no dio respuesta.El documento cuenta con nueve puntos recomendatorios, entre los que destaca la solicitud de una beca escolar para los hermanos de Usiel Alejandro, así como garantizarles la terapia integral que requieren para salir adelante.También se solicita a las autoridades rediseñar sus mecanismos de reacción y tratamiento de los casos de violencia y maltrato contra los niños, niñas y adolescentes, con el fin de evitar una situación similar al de este menor.Por su parte las autoridades señaladas no han emitido una respuesta oficial a este señalamiento y a las peticiones que se derivan del mismo.El 9 de julio de 2016, Usiel Alejandro Jiménez Hipólito de 3 años fue reportado como desaparecido por su madre, Karely Flores, quien argumentó ante las autoridades que el menor fue sustraído de un establecimiento comercial ubicado en la zona de la 5 y 10.Un día después la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió una Alerta Amber por la desaparición del menor que, según su madre, había sido llevado por una mujer morena, alta con un tatuaje en la espalda.El 12 de julio elementos de la Policía Ministerial hallaron los restos de un menor en una bolsa de plástico en el Corredor 2000, a la altura del fraccionamiento Natura, mismos que posteriormente se comprobó correspondían a Usiel Alejandro.La madre declaró que el niño había fallecido a causa de una agresión física por parte de su pareja sentimental.El 14 de julio un juez giró orden de aprensión en contra de Rafael Luviano por el delito de homicidio calificado, misma que fue cumplimentada al día siguiente , quien fue detenido el 15 de julio y actualmente se encuentra en proceso penal.