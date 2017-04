Alcalde estima reducido número de delitos que tiene prisión

TIJUANA, Baja California(GH)

El reducido número de los delitos que ameritan prisión preventiva, es una de las principales razones del tema de inseguridad en la ciudad, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Actualmente, los crímenes que deben llevar sus procesos jurídicos en la cárcel, son los siguientes: secuestro; violación; privación de la libertad; homicidio y delincuencia organizada.



“La persona desahoga su procedimiento penal en libertad cuanto antes debería de estar adentro de la cárcel, eso es un problema”, dijo.



Ante tal situación pidió a los diputados federales revisar el tema, por lo que el diputado Max García, presento una iniciativa para que la portación de armas sea considerado como un delito grave.



Asimismo, habrá de pedir sea el caso del robo de vehículos.

En otro orden de ideas, reveló que en algunas avenidas ya no podrán realizarse bacheo debido al daño que presentan por lo que en coordinación con el Gobierno del Estado, pavimentaran algunas vialidades.



“El ayuntamiento no tiene suficiente recurso para pavimentar, el Estado, a través de la Junta de Urbanización me propuso juntarnos para con recursos de la junta, en una mezcla de recursos estatales y municipales, hacerlo”, indicó.



La semana pasada el secretario Desarrollo Social, Mario Osuna Jiménez en pláticas con personal de la junta, establecieron una inversión de entre 40 a 50 millones de pesos, mismos que deberán ser aprobados por el Congreso de Baja California.