Padecen trastorno mental 35% de bajacalifornianos

MEXICALI, Baja California(GH)

En el marco del Día de la Salud, autoridades revelaron que el 35% de la población de Baja California tiene un padecimiento mental, siendo la depresión una de los primeros trastornos junto a la ansiedad.



El director general del Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC), Marco Antonio García Enríquez comentó que los problemas de salud mental tienden a ser graves y crónicos, amenazan la calidad de vida de los pacientes.



“Alrededor del 45% de la población a nivel mundial tiene algún diagnóstico psiquiátrico o un problema de salud mental, en el Estado de Baja California se calcula un 35%”, reveló el director de la dependencia de salud.



Dijo que en este 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS), dedicó el Día Mundial de la Salud a la depresión, con la intención de generar una conciencia pública para que acudan a buscar ayuda quienes la padezcan.



Alrededor del 20% al 50% de los adolescentes que usan drogas tienen o tendrán un episodio de depresión, en el resto de la población se mantiene en el 20% y comprende drogas como alcohol, tabaco, metanfetamina, etcétera.



Las personas en depresión tardan mucho tiempo en buscar ayuda debido al estigma que la opinión pública creó, esto es la sensación de tener una desventaja social o sentir vergüenza por padecerla, instruyó García.



Los depresivos llegan a pedir ayuda a los expertos, hasta ocho años después de haber presentado los primeros síntomas, perdiendo días y años de vida saludables, comentó el director García.



Para México la depresión representa entre ambos sexos, una de las primeros cinco causas de discapacidad, dijo el director del IPBC, siendo un problema de salud pública, ya que condiciona que las personas no puedan funcionar de forma correcta.



Aumenta



La incidencia calculada a lo largo de la vida estima que entre el 18% al 25% tendrá un episodio de depresión mayor, en Baja California aumentó un 8% en las detecciones del padecimiento mental del año 2016 al 2017.



Este aumento se debe a que hay una mayor difusión y concientización en la población, pero aceptó García que debe existir una gran cifra no detectada, lo cual es el principal problema para atacar.



El año pasado el IPBC atendió 58 mil 625 consultas, de las cuales el 20% fue por un diagnóstico de pacientes con depresión, la enfermedad más frecuente son los trastornos de ansiedad, precisó García.



Se suicida 10% de depresivos



El 60% de los depresivos pensó o intentó un suicidio es un síntomas prevalente y muy grave, lamentablemente el 10% consumará el suicidio, reveló. Muchas de las ocasiones esta contemplación de la muerte es lo que los lleva a pedir ayuda.



Generalmente quienes intentan o cometen un suicidio estaban ligados a un diagnóstico de depresión, aseveró que la mayoría tienen estas conductas pero no fueron canalizados con un psiquiatra.



Los adultos mayores y adolescentes están en el rango de riesgo para ser víctimas de un suicidio, mientras que hay una mayor incidencia de intentos en la edad adulta, informó el director de IPBC.



La depresión es curable al 100%, sin embargo tiende a ser una enfermedad crónica, lo cual dependerá de la disposición de la persona para seguir el tratamiento, precisó el director del IPBC.



“La depresión es una enfermedad muy común, pero la gente no va al psiquiatra, porque tienen el estigma de que sólo van las personas ‘locas’, un término que no se usa médicamente”, declaró el doctor del IPBC, Víctor Salvador Rico.



El aumento de padecimientos mentales tiene que ver con el estilo de vida, hábitos poco saludables y el hecho de que al aumentar la conciencia en salud mental, también los diagnósticos de padecimientos se elevan.



Muchos de los casos están infradiagnosticados porque sólo acuden al doctor cuando tienen un padecimiento físico, por eso se debe de capacitar a los médicos de primer contacto.