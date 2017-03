Patrulla Fronteriza omitiría polígrafo en contrataciones

SAN DIEGO, California(AP)

La agencia a cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos pudiera eximir a muchos veteranos de las fuerzas armadas y de la policía de un requerimiento para contratación de someterse a un detector de mentiras, según una propuesta para satisfacer la orden del presidente Donald Trump de añadir 5 mil agentes a su plantilla laboral incluida en un memorándum dado a conocer por el gremio.



El memo de Kevin McAleenan, comisionado en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dice que el polígrafo es "un disuasivo significativo y un punto de fallo" para aspirantes, y una desventaja en el reclutamiento en comparación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, una agencia separada que no requiere exámenes con polígrafos.



En enero, The Associated Press reportó que aproximadamente dos terceras partes de los solicitantes de puestos en la CBP fallaban esos exámenes, más del doble que la tasa promedio en otras agencias del orden.



Eso es una razón importante por la que la Patrulla Fronteriza quedó recientemente por debajo de 20 mil agentes por primera vez desde el 2009. Muchos solicitantes dicen que son sujetos a interrogatorios inusualmente largos y hostiles.



El memo dado a conocer el miércoles explica un plan para que la agencia forme una fuerza de 26 mil 370 agentes en cinco años.



McAleenan dijo que la CBP pondera además un experimento de seis meses con un examen alternativo con polígrafo que toma menos tiempo.

Cualquier exención pudiera requerir la aprobación del Congreso debido a una ley del 2010 que introdujo el requerimiento del polígrafo con el fin de combatir la corrupción y otros problemas luego de un incremento previo de las contrataciones. El memorándum de McAleenan está dirigido al subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional para su aprobación.



Funcionarios de la CBP no respondieron de inmediato a un pedido de comentario el miércoles.



El gremio de agentes de la Patrulla fronteriza recibió el memo el martes y ha estado colaborando estrechamente con la agencia para ejecutar el plan de Trump, dijo Shawn Moran, vicepresidente del sindicato. Dijo que los cambios al polígrafo eran "un enfoque con más sentido común" y agregó que las tasas de fallos actuales son "ridículas".



"Obviamente, queremos tener a los mejores candidatos. Queremos asegurarnos de que tenemos los exámenes de antecedentes más estrictos, pero en lo que se refiere al polígrafo, esa cosa, pienso que ha sido muy excesiva eliminando candidatos potencialmente buenos", dijo Moran.



El memo dice que la Patrulla Fronteriza recibe entre 60 mil y 75 mil solicitudes todos los años y ha contratado un promedio de 529 candidatos en cada uno de los últimos cuatro años, lo que representa una tasa de contrataciones de menos de 1%. La agencia ha perdido un promedio de 904 agentes por año, lo que redujo la fuerza de trabajo a 19 mil 627 en enero.