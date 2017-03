Rosarito sin multas por manejar en estado de ebriedad

ROSARITO, Baja California(GH)

Las multas por conducir en estado de ebriedad en Rosarito no pueden aplicarse desde hace meses, ya que se carece del equipo completo de alcoholímetro para certificar al chofer de un vehículo que sea sorprendido por la Policía bajo los influjos del alcohol.



El Coordinador de Jueces, David Rivera, informó que de diciembre a la fecha no se ha multado bajo el concepto de ebriedad incompleta y queda solo en una presunción, ya que el área de Servicios Médicos Municipales, quien se encarga de las certificaciones, reportó que el equipo de alcoholímetro está incompleto.



Dijo que ya se solicitó la adquisición de un equipo nuevo, pero no se ha informado si es que ya se compró o del tiempo que habrá de trascurrir para obtenerlo.



El funcionario puntualizó que las infracciones que han llegado a esa coordinación son por “permitir”, que es cuando el conductor de un vehículo viaja con personas que están consumiendo bebidas embriagantes dentro de la unidad y se hace acreedor a una multa equivalente al pago de 20 salarios mínimos, mientras que por conducir en estado de ebriedad la multa es de 30 salarios mínimos, sin derecho a que sean rebajadas.



Refirió que con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal los conductores que manejan ebrios ya no son presentados ante el Ministerio Público, ya que no es considerado un delito, y se limita a una sanción administrativa.



Por su parte, Carlos Mendoza, comandante de Ambulancias de Cruz Roja, explicó que tan sólo en enero se registraron 41 accidentes automovilísticos en los que tuvo que intervenir la benemérita institución y si bien no se tiene un registro de las personas que chocaron por conducir en estado de ebriedad, las estadísticas demuestran que el exceso de velocidad es el factor más recurrente en los accidentes y que en muchas ocasiones se combina con el alcohol.