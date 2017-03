'No nos vamos a dejar': Lila

TIJUANA, Baja California(GH)

Defensora de su raza y de la dignidad de su gente, Lila Downs levanta su voz y dice que no nos vamos a dejar, por el racismo que ha generado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero más que verlo como un aspecto negativo, saca lo mejor de ello.



"Creo que somos una raza tan fuerte, no solo los mexicanos, sino todos los latinos en general; hay un cambio social, ¡pero claro!, lo podemos erradicar con música, con poesía", explicó Lila Downs.



En entrevista vía telefónica, la cantautora agregó que todos tenemos la oportunidad de decirle al mundo lo fuerte que somos porque destacamos en poesía, literatura, cine y televisión que todos juntos somos la fuerza que levanta un país.



En pleno proceso de su nueva producción discográfica que titulará "Salón, lágrimas y deseo", la artista oaxaqueña hará un paréntesis para ofrecer su espectáculo este sábado 11 de marzo en El Foro, para cantarles a los tijuanenses.



"Este disco será una oportunidad para expresar ese dolor que siento por el rechazo, la discriminación, pero principalmente por la ignorancia, además creo más en las acciones que en las palabras", compartió.



La intérprete de "La llorona" explicó que actualmente tiene el 50% del disco avanzado; escribiendo sobre la situación que se vive con el vecino país, pero también un tema en honor de Benito Juárez.



"Esta letra (sobre Benito Juárez) es a manera festiva, utilizando sus dichos, sus palabras como el respeto, la paz y la dignidad, estamos en ese proceso creativo", indicó.



Después de la presentación que tendrá en Tijuana, Lila Downs volará a la Ciudad de México para ponerle voz a la grabación, un disco que pretende estar listo para el próximo mayo.



"Ahorita estoy muy bien de mi voz, voy a estar muy afinadita después de haber cantado en Tijuana", mencionó entre risas.



Promete gran show en Tijuana

Lila Downs compartió estar muy contenta con volver a cantar en Tijuana, una ciudad que la llena de mucha energía; se acompañará de sus músicos y ofrecerá esas canciones que tanto le gusta escuchar a la gente.



"Tijuana siempre es importante, mucha gente me pregunta sobre la frontera, y Tijuana siempre está como referente, porque es estandarte de amor y de locura; pero también de valor de su gente.



"Tijuana tiene que seguir fuerte, si viene una ola muy fuerte la vamos a superar, la dignidad de la gente es muy importante", indicó.



Al detalle

Artista: Lila Downs

Día: Sábado 11 de marzo

Lugar: El Foro

Hora: 21:00 horas

El show es por APM Producciones y Ayelet Corona Agency

La venta de boletos:

www.servieventos.com.mx y El Foro