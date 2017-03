Señalan desinterés del actual Ayuntamiento a situación de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

El secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Ricardo Lomelín Clapera, no mostró interés durante el proceso de entrega-recepción, situación por la que podría haber desconocimiento en los trabajos de recolección de basura, bacheo y luminarias.



Lo anterior fue declarado por el ex titular de la dependencia municipal, Roberto Sánchez Martínez, quien declaró que reunió con Lomelín Clapera una hora antes de entregarle la documentación a pesar de en repetidas ocasiones lo invitó a ver los pendientes.



“El titular que iba a ser mi sucesor nunca me buscó, yo no podía darle la información; nosotros nos damos cuenta que los servicios que se le dan a la ciudadanía es un tema serio, no puede quedar a la deriva”, declaró.



Resaltó la importancia de la intercomunicación, por lo que al no haber comunicación suficiente no se enteran de los temas, situación que consideró una falta de respeto para la ciudadanía, al no estar preparados.



“Yo considero lo más responsable es asumir el toro por los cuernos y atender los problemas, la responsabilidad es del nuevo titular y si hay temas que afecten el proceso de trabajo y tienen elementos que vaya a las instancias correspondientes”, opinó.



Sobre la falta de recursos dijo que él no tenía contacto directo en ese tema, sin embargo a través de transparencia hizo una solicitud de las condiciones de las arcas municipales, y en los meses de diciembre y enero hubo depósitos de participaciones estatales y federales por 900 millones de pesos, dinero con lo que podían hacerle frente a las necesidades.



Respecto al bacheo, indicó que rehabilitaron 800 mil metros cuadrados de un millón 200 metros a pesar que tampoco tenían recursos.



Para hacerle frente a este tema deben implementar un programa de mantenimiento permanente, y aunque las lluvias generan problemas a los cuatro días soleados se puede trabajar perfectamente, apuntó.



Desmintió que dejaron problemas en los camiones recolectores de basura, ya que ellos trabajaban en promedio con 85 unidades de un total de 134 camiones el parque vehicular, y el resto estaban en un proceso de mantenimiento.



Reconoció que algunos de estos se atoraban en los talleres pero no por más de cinco días por la falta de pago a proveedores.



Además que del 1 al 13 de diciembre no habían nombrado al director de Servicios Públicos y al no haber alguien que dirija, las acciones disminuyen.



En el tema del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), reconoció que hubo un aumento de 93 millones de pesos en las obras derivado de las devaluaciones, el cambio peso dólar y la inflación pero todo esta documentando, a los que se sumaron los mil 50 millones de pesos del costo inicial.



Sobre el 6% que recibirá el Gobierno municipal del SITT para su mantenimiento, expresó estar sorprendido ya que en el contrato antes estipulado ahí habían asignado el mantenimiento de la infraestructura a las empresas, ellos con el cobro de la tarifa iban a pagarlo.



Referente a las recientes declaraciones de Juan Manuel Gastélum respecto a que no habían garantías de las 6 mil 800 luminarias que instalaron, explicó que empresa foránea Cel Sol tiene una garantía hasta por un año, del 10% del valor del contrato que debe de oscilar entre los 9 millones de pesos, por lo que pueden aplicarla.



Agregó que el XXI Ayuntamiento de Tijuana, entregó 76 mil lámparas de las cuales 42 mil repararon y había unas 2 mil 500 que estaban sin funcionar.



Por lo que consideró que el Alcalde no esta suficientemente informado o su equipo de trabajo no está dándole datos precisos.